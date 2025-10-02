PowerCell Sweden AB Aktie 26121542 / SE0006425815
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Im Rallymodus
|
02.10.2025 14:32:05
NEL ASA-Aktie mit kräftigem Kurssprung - Volatilität hält an
Die Aktie des Wasserstoffspezialisten NEL ASA kann am Donnerstag kräftige Gewinne verbuchen. Die Performance der letzten Monate bleibt jedoch durchwachsen.
• Jefferies streicht Kursziel zusammen
• Siemens Energy-Aktie könnte für positives Sentiment bei Energietiteln sorgen
Für die NEL ASA-Aktie geht es am Donnerstag in Oslo zeitweise 1,99 Prozent auf 2,26 NOK nach oben. Auf längere Sicht sieht die Performance des Wasserstoffspezialisten jedoch nicht so rosig aus. Seit Jahresbeginn ging es 15,09 Prozent nach unten, auf die letzten 12 Monate gesehen musst das Papier gar 49,39 Prozent an Wert einbüssen. In den letzten Wochen setzte eine Erholung ein. So zeigt sich auf Sicht auf die letzten vier Wochen ein Plus von 4,36 Prozent.
Jefferies streicht Kursziel zusammen
Dabei musste die NEL-Aktie erst vor wenigen Tagen eine Kurszielsenkung durch das Analysehaus Jefferies hinnehmen. So reduzierte Analyst Constantin Hesse das Kursziel von 3 auf 2,2 NOK und bekräftigte seine "Hold"-Einschätzung. In seiner Begründung verweis der Stratege auf die kurzfristigen Herausforderungen der Wasserstoffbranche, auch wenn es jüngst eine Belebung der Geschäftsdynamik gegeben habe. Dennoch würden nur wenige Investitionsentscheidungen tatsächlich endgültig getroffen, der Grossteil von Projekten würde immer wieder verzögert. In seiner Studie ging Hesse im Übrigen nicht nur auf NEL, sondern auch auf Ceres, Powercell sowie ITM Power ein.
Kursrally von Siemens-Energy-Aktie schiebt an
Möglicherweise profitiert die NEL-Aktie auch von dem positiven Sentiment, welches am Donnerstag dem Energietechnikkonzern Siemens Energy entgegenschlägt. Die Siemens Energy-Aktie kann via XETRA nach zwei Kurszielanhebungen gar auf ein neues Rekordhoch steigen. So sieht Berenberg-Analyst Richard Dawson ein günstiges Nachfrageumfeld. Dies könnte womöglich auch anderen Energietiteln zugutekommen.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu PowerCell Sweden AB
|
23.04.25
|Ausblick: PowerCell Sweden AB verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.04.25
|Erste Schätzungen: PowerCell Sweden AB vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu PowerCell Sweden AB
3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: Intesa Sanpaolo, Howmet Aerospace & Iberdrola mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ ntesa Sanpaolo
NEU✅ Howmet Aerospac
NEU✅ Iberdrola
inklusive Rebalancing:
❌ Cintas
❌ Munic Re
❌ Deutsche Telekom
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssenkungshoffnungen treiben die Kurse: SMI mit Gewinnen -- DAX behält Rekord im Blick -- Asiens Börsen schliessen höher
Der heimische Aktienmarkt knüpft nahtlos an seine Vortagesgewinne an. Auch am deutschen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Die Börsen in Fernost legten am Donnerstag ebenfalls zu. In China fand feiertagsbedingt weiter kein Handel statt.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}