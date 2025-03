NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nel ASA auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 4,75 norwegischen Kronen belassen. Analyst Yoann Charenton verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung auf die Bekanntgabe einer strategischen Partnerschaft mit Samsung E&A (SE&A). Das koreanische Bau- und Projektmanagementunternehmen werde weltweit komplette Wasserstoffanlagenlösungen (H2) anbieten, die Nels Elektrolyseure integrierten. Zudem werde SE&A 10 Prozent neu ausgegebener Nel-Aktien im Rahmen einer Direktplatzierung im Wert von rund 353 Millionen norwegischen Kronen erwerben. Das alles stütze die Stimmung für die Nel-Aktie./ck/bek;