NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nel ASA auf "Outperform" mit einem Kursziel von 12 norwegischen Kronen belassen. Zuschüsse der Europäischen Union für Nel sollten am Markt gut aufgenommen werden, schrieb Analyst Erwan Kerouredan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie belegten, dass der Wasserstoffspezialist öffentliche Fördermittel für seine Wachstumsstrategie akquirieren kann./bek/ajx;