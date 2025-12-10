Negative Entwicklung: Barclays Capital senkt Continental-Aktie auf Equal Weight

Die britische Investmentbank Barclays hat Continental von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft, das Kursziel aber von 66 auf 70 Euro angehoben. Auch 2026 dürften Europas Autozulieferer mit deutlich steigender Profitabilität von ihren Optimierungsmassnahmen profitieren, während die Erlöse weiter unter Druck stehen dürften, schrieben die Analysten Erwann Dagorne und Henning Cosman am Dienstagabend in ihrem Ausblick. Erst 2027 dürfte der Schwung abebben. Aktien von Conti stuften sie nach ihrem guten Lauf ab, die abgespaltene Aumovio empfehlen sie aber.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Continental-Aktie zur Zeit der Analyse

Das Papier von Continental gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:50 Uhr ging es um 0.2 Prozent auf 64.62 EUR abwärts. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 8.33 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Der Tagesumsatz der Continental-Aktie belief sich zuletzt auf 41’604 Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresanfang 2025 um 36.0 Prozent.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 21:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.