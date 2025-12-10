Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’862 -0.5%  SPI 17’676 -0.5%  Dow 47’560 -0.4%  DAX 24’080 -0.3%  Euro 0.9371 -0.1%  EStoxx50 5’708 -0.2%  Gold 4’199 -0.2%  Bitcoin 74’505 -0.3%  Dollar 0.8042 -0.3%  Öl 61.8 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Helvetia Baloise46664220
Top News
Europas Börsengewinner 2025: Wo Anleger jetzt noch einsteigen können
Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Vormittag
Negative Entwicklung: Barclays Capital senkt Continental-Aktie auf Equal Weight
Goldsensation in China entfacht neues Interesse in der Bitcoin-Community
MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Evonik-Investment von vor 3 Jahren verloren
Suche...

Continental Aktie 327800 / DE0005439004

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Papier unter der Lupe 10.12.2025 10:07:44

Negative Entwicklung: Barclays Capital senkt Continental-Aktie auf Equal Weight

Negative Entwicklung: Barclays Capital senkt Continental-Aktie auf Equal Weight

Diese Empfehlung gibt Barclays Capital für die Continental-Aktie aus.

Continental
60.55 CHF -0.33%
Kaufen Verkaufen

Die britische Investmentbank Barclays hat Continental von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft, das Kursziel aber von 66 auf 70 Euro angehoben. Auch 2026 dürften Europas Autozulieferer mit deutlich steigender Profitabilität von ihren Optimierungsmassnahmen profitieren, während die Erlöse weiter unter Druck stehen dürften, schrieben die Analysten Erwann Dagorne und Henning Cosman am Dienstagabend in ihrem Ausblick. Erst 2027 dürfte der Schwung abebben. Aktien von Conti stuften sie nach ihrem guten Lauf ab, die abgespaltene Aumovio empfehlen sie aber.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Continental-Aktie zur Zeit der Analyse

Das Papier von Continental gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:50 Uhr ging es um 0.2 Prozent auf 64.62 EUR abwärts. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 8.33 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Der Tagesumsatz der Continental-Aktie belief sich zuletzt auf 41’604 Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresanfang 2025 um 36.0 Prozent.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 21:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Continental AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Continental AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:16 Continental Equal Weight Barclays Capital
09.12.25 Continental Buy Deutsche Bank AG
03.12.25 Continental Underperform Bernstein Research
26.11.25 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: Eli Lilly and Co, Alphabet & Woodward mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Eli Lilly and Co.
NEU✅ Alphabet A
NEU✅ Woodward Inc

inklusive Rebalancing:
❌ Palo Alto Networks
❌ Microsoft
❌ Interactive Brokers

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: Eli Lilly and Co, Alphabet & Woodward mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:16 Anleger üben sich in Zurückhaltung
08:00 3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: Eli Lilly and Co, Alphabet & Woodward mit François Bloch
06:58 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – An der nächsten Hürde
09.12.25 Julius Bär: 8.80% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (80%) auf Anheuser-Busch InBev SA/NV
09.12.25 Emmi – englischer Käsekuchen als Kurstreiber?
09.12.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Roche, Swiss Re, Swisscom
09.12.25 SG-Marktüberblick: 09.12.2025
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’406.61 19.45 U2TBSU
Short 13’683.75 13.76 B19SNU
Short 14’196.62 8.86 S0WBHU
SMI-Kurs: 12’861.50 10.12.2025 09:59:28
Long 12’320.28 19.30 S5YBIU
Long 12’058.40 13.90 SZ8B6U
Long 11’534.34 8.92 SKCBQU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Unilever-Spin-off Magnum Ice Cream-Aktie startet an der Börse - Kurs etwas über Referenzpreis
Deutsche Telekom-Aktie dennoch tiefer: KI-Kooperation mit OpenAI
NVIDIA-Aktie etwas tiefer: Teilfreigabe für KI-Chips bringt Bewegung
TUI-Aktie sinkt dennoch: Nach starken Zahlen kehrt die Dividende zurück
BAT-Aktie verliert: British American Tobacco plant Aktienrückkauf im Wert von 1,3 Milliarden Pfund
ChatGPT Prognose – Ethereum, Solana und Bitcoin Hyper
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln
US-Zinsentscheid rückt näher: SMI letztlich leichter -- DAX mit Pluszeichen -- US-Börsen schliessen uneinheitlich -- Märkte in Fernost schliessen mehrheitlich mit Verlusten
Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble zeigt sich am Dienstagabend fester
Tesla-Aktie im Fokus: Musk sieht entscheidenden Zukunftsbaustein in zentraler Hightech-Komponente

Top-Rankings

Stanley Druckenmiller: Diese Aktien hielt er im 3. Quartal 2025
Stanley Druckenmiller hat im dritten Quartal 2025 einige Veränderungen im Depot seines Duquesne ...
Bildquelle: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com
SMI Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 49/25
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 49: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
10:10 IPO: Mehr Börsengänge in Deutschland und Europa 2026 erwartet
10:09 ROUNDUP 2: EU setzt sich neues Ziel für den Klimaschutz
10:09 Foodwatch fordert Nutri-Score-Pflicht
10:05 Australiens Social-Media-Verbot klappt noch nicht überall
09:54 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Zurückhaltung vor der US-Zinsentscheidung
09:49 ROUNDUP: Bundesfinanzhof lehnt Klagen gegen Grundsteuer-Reform ab
09:48 OTS: Bertrandt AG / Gründung eines Standorts in Schweden / Bertrandt Sverige ...
09:43 GNW-News: Glice stellt erste Null-Strom-Eisbahn mit neuer Durchbruch-Technologie StellarGlideT vor - erstmals in Deutschland im LEGOLAND Deutschland Resort i...
10:08 Siemens Energy-Aktie mit erneutem Rekordhoch: GE Vernova-Signale sorgen für Aufwind
09:34 OTS: NKD Group GmbH / Mr Price Group Limited (Mr Price Group), eine der ...