FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Continental nach finalen Zahlen von 65 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Reifenhersteller habe nun die Details dazu geliefert, was genau für die starken Eckdaten verantwortlich war, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Er erkennt eine gute Dynamik im Reifen-Kerngeschäft. Aussagen, wonach der Verkauf von ContiTech auf gutem Weg sei, stützten seine Kaufempfehlung. Laskawi erhöhte seine Schätzungen ab 2026./tih/ag;