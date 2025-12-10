Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’921 -0.1%  SPI 17’761 0.0%  Dow 48’135 1.2%  DAX 24’130 -0.1%  Euro 0.9353 -0.3%  EStoxx50 5’708 -0.2%  Gold 4’225 0.4%  Bitcoin 74’538 -0.3%  Dollar 0.8001 -0.8%  Öl 62 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Swiss Re12688156NVIDIA994529Helvetia Baloise46664220Idorsia36346343Novartis1200526Rheinmetall345850
Top News
Ausblick: Broadcom stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Mittwochabend
US-Notenbank senkt Leitzins wie erwartet um 25 Basispunkte
Alibaba-Aktie steigt dank NVIDIA-Fantasie: Chinas Techkonzerne wollen sich H200-Chips sichern
Microsoft- und Amazon-Aktie im Fokus: Neue Milliardeninvestitionen für KI in Indien
Suche...

Palantir Aktie 36244719 / US69608A1088

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Neuen Deal eingefahren 10.12.2025 20:28:00

Palantir-Aktie gewinnt dank 448-Millionen-Coup mit der US-Navy

Palantir-Aktie gewinnt dank 448-Millionen-Coup mit der US-Navy

KI spielt im Verteidigungsmarkt eine immer grössere Rolle. Der Datenanalyse-Spezialist Palantir Technologies ist hier stark positioniert und fährt einen neuen Deal ein.

Palantir
149.84 CHF 1.95%
Kaufen Verkaufen
• US Navy beauftragt Palantir mit KI-Projekt Ship.OS für Marineschiffe
• Fünfjahresvertrag im Wert von 448 Millionen US-Dollar
• Stärkt Palantirs Position im Verteidigungs- und GovTech-Segment

Die US Navy hat mit dem Datenanalyse-Spezialisten Palantir einen Fünfjahresvertrag im Wert von 448 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Ziel der Partnerschaft ist die Entwicklung und der Einsatz einer neuen KI-gestützten Plattform namens Ship.OS, die den gesamten Lebenszyklus von Marineschiffen - von der Konstruktion über die Wartung bis zur Modernisierung - effizienter und datenbasiert steuern soll.

Digitale Steuerzentrale für Schiffsbau und -wartung

Ship.OS soll laut Angaben des US Naval Sea Systems Command, dem grössten Systemkommando der US-Marine, eine Art digitales Betriebssystem bilden, das Daten aus Dutzenden von Systemen bündelt - darunter Informationen aus Werften, Lieferketten und Wartungsprotokollen. Auf Basis von KI-Analysen können so Engpässe frühzeitig erkannt, Kosten gesenkt und Entscheidungsprozesse beschleunigt werden.

Palantir arbeitet dafür eng mit bestehenden Rüstungs- und Werftpartnern der US Navy zusammen, um ein einheitliches Datenökosystem zu schaffen.

US-Marineminister John Phelan und Palantir-CEO Alex Karp erklärten am Dienstag, dass das Projekt darauf abziele, das Lieferkettenmanagement zu optimieren, Wartungszyklen zu verkürzen und die Einsatzbereitschaft von Unterwasserfahrzeugen erheblich zu verbessern. "Diese Investition stellt unseren Schiffbauern, Werften und Zulieferern die Ressourcen zur Verfügung, die sie benötigen, um ihre Abläufe zu modernisieren und die Verteidigungsanforderungen unseres Landes zu erfüllen", wird Phelan in einer offiziellen Mitteilung zitiert. "Indem wir der Industrie die grossflächige Einführung von KI- und Autonomie-Tools ermöglichen, unterstützen wir den Schiffbau dabei, Zeitpläne zu optimieren, Kapazitäten zu erhöhen und Kosten zu senken. Es geht darum, intelligenter zu wirtschaften und die industrielle Leistungsfähigkeit aufzubauen, die unsere Marine und unser Land benötigen."

Deal mit strategischer Bedeutung für Palantir-Aktie

Für Palantir markiert der Deal laut Investing.com eine weitere Ausweitung seiner Rolle im Verteidigungssegment. Nach erfolgreichen Kooperationen mit der US-Armee und der Space Force festigt das Unternehmen damit seine Position als strategischer Softwarelieferant der US-Regierung. Analysten werten den Vertrag als bedeutende Wachstumschance für Palantirs Defence-Sparte und als Signal für die fortschreitende Digitalisierung des militärisch-industriellen Komplexes.

Für Palantir-Aktionäre bietet dieser Grossauftrag dreifache Attraktivität: Regierungsaufträge, insbesondere im Verteidigungsbereich, sind oft langfristig und inflationsgeschützt. Dies verleiht Palantirs ohnehin stark wachsender Umsatzbasis eine willkommene Robustheit.
Zudem bestätigt der Navy-Deal die strategische Relevanz der Palantir-Plattformen über klassische Geheimdienst- und Militäranwendungen hinaus.
Der Vertrag zementiert zudem Palantirs Führungsrolle im lukrativen GovTech-Segment. Während andere Tech-Firmen um den kommerziellen Markt kämpfen, sichert sich Palantir weiterhin margenstarke Regierungsgeschäfte.

Entsprechend positiv bewerten Anleger die aktuellen Entwicklungen: Die Palantir-Aktie legt an der NASDAQ zeitweise 3,46 Prozent auf 188,12 US-Dollar zu.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Bayer-Aktie nach neuem Zwölf-Monats-Hoch wenig bewegt - JPMorgan hat Kursziel verdoppelt

Bildquelle: Piotr Swat / Shutterstock.com