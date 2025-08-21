NASDAQ-Handel NASDAQ 100 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Am Donnerstag tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 0.46 Prozent leichter bei 23’142.58 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.287 Prozent auf 23’182.76 Punkte an der Kurstafel, nach 23’249.57 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 23’046.39 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23’264.27 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 2.32 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 21.07.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 23’180.06 Punkte. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 21.05.2025, den Stand von 21’080.36 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.08.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 19’824.84 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 10.33 Prozent nach oben. Bei 23’969.27 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’542.20 Punkten registriert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit PDD (+ 4.20 Prozent auf 122.96 USD), Arm (+ 1.62 Prozent auf 133.28 USD), AppLovin A (+ 1.55 Prozent auf 418.76 USD), Baker Hughes (+ 1.42 Prozent auf 43.46 USD) und Zoom Communications (+ 1.40 Prozent auf 73.17 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Enphase Energy (-3.08 Prozent auf 34.58 USD), Costco Wholesale (-2.50 Prozent auf 969.68 USD), Fortinet (-2.34 Prozent auf 77.75 USD), Intuitive Surgical (-2.20 Prozent auf 469.88 USD) und Gilead Sciences (-2.18 Prozent auf 116.14 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 29’215’502 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3.685 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7.23 erwartet. Die The Kraft Heinz Company-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch