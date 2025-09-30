Börse New York in Rot: NASDAQ 100 notiert im Minus

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0.10 Prozent schwächer bei 24’585.58 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 24’597.40 Zählern und damit 0.057 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (24’611.35 Punkte).

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 24’632.86 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24’505.14 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 23’415.42 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 22’679.01 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wies am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2024, einen Stand von 20’060.69 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 17.21 Prozent. Bei 24’781.73 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’542.20 Punkten markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell NVIDIA (+ 2.19 Prozent auf 185.84 USD), Warner Bros Discovery (+ 2.01 Prozent auf 19.25 USD), Charter A (+ 1.95 Prozent auf 281.51 USD), American Electric Power (+ 1.63 Prozent auf 111.57 USD) und Verisk Analytics A (+ 1.61 Prozent auf 252.79 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil MercadoLibre (-5.57 Prozent auf 2’362.08 USD), PayPal (-4.56 Prozent auf 57.72 EUR), Baker Hughes (-3.88 Prozent auf 48.59 USD), Paychex (-3.58 Prozent auf 123.93 USD) und Atlassian (-3.41 Prozent auf 159.68 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 28’870’979 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3.689 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Im NASDAQ 100 präsentiert die Comcast-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die The Kraft Heinz Company-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.23 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

