NASDAQ 100 985336 / US6311011026

25’003.19
Pkt
162.97
Pkt
0.66 %
16:08:02
08.10.2025 16:01:49

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 notiert zum Start im Plus

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 notiert zum Start im Plus

NASDAQ 100-Handel am Mittwochmorgen.

Am Mittwoch bewegt sich der NASDAQ 100 um 15:58 Uhr via NASDAQ 0.56 Prozent fester bei 24’978.85 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.190 Prozent höher bei 24’887.32 Punkten in den Mittwochshandel, nach 24’840.23 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 24’882.35 Punkte, das Tageshoch hingegen 24’978.85 Zähler.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0.030 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 08.09.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 23’762.30 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 22’702.25 Punkte. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 08.10.2024, bei 20’107.78 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 19.09 Prozent nach oben. Bei 25’062.96 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’542.20 Zählern verzeichnet.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Micron Technology (+ 3.31 Prozent auf 191.83 USD), Datadog A (+ 2.89 Prozent auf 158.98 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2.81 Prozent auf 217.46 USD), CrowdStrike (+ 2.68 Prozent auf 497.63 USD) und Zscaler (+ 2.54 Prozent auf 300.20 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Intel (-2.23 Prozent auf 36.34 USD), ASML (-2.16 Prozent auf 980.64 USD), MercadoLibre (-1.35 Prozent auf 2’158.00 USD), American Electric Power (-1.30 Prozent auf 116.62 USD) und Baker Hughes (-1.28 Prozent auf 47.96 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 6’050’791 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.882 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7.16 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.30 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
NASDAQ 100 24’992.36 0.61%

