30.09.2025 22:34:00
Gewinne in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen
Der NASDAQ 100 befand sich zum Handelsschluss im Aufwärtstrend.
Schlussendlich verbuchte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 0.28 Prozent auf 24’679.99 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.057 Prozent tiefer bei 24’597.40 Punkten, nach 24’611.35 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 24’505.14 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24’691.23 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, den Wert von 23’415.42 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 22’679.01 Punkten berechnet. Der NASDAQ 100 verzeichnete am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2024, den Stand von 20’060.69 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 17.66 Prozent. Bei 24’781.73 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. 16’542.20 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Warner Bros Discovery (+ 3.53 Prozent auf 19.53 USD), AstraZeneca (+ 3.49 Prozent auf 76.72 USD), Amgen (+ 3.00 Prozent auf 282.20 USD), NVIDIA (+ 2.60 Prozent auf 186.58 USD) und American Electric Power (+ 2.48 Prozent auf 112.50 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil MercadoLibre (-6.57 Prozent auf 2’336.94 USD), PayPal (-4.56 Prozent auf 57.72 EUR), Baker Hughes (-3.62 Prozent auf 48.72 USD), Atlassian (-3.39 Prozent auf 159.70 USD) und Workday (-2.81 Prozent auf 240.73 USD).
Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien
Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 65’401’998 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 3.689 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf
In diesem Jahr präsentiert die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die The Kraft Heinz Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.23 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
