Freundlicher Handel: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Zuschläge

Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0.96 Prozent stärker bei 26’333.04 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.796 Prozent auf 26’289.41 Punkte an der Kurstafel, nach 26’081.72 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 26’283.11 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26’431.22 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ Composite bereits um 0.737 Prozent. Vor einem Monat, am 11.08.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 26’445.45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 25’809.66 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 11.09.2025, bei 22’043.07 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 13.33 Prozent zu Buche. Bei 27’190.21 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Americas Car-Mart (+ 19.50 Prozent auf 1.90 USD), NetApp (+ 8.54 Prozent auf 199.28 USD), Synaptics (+ 8.09 Prozent auf 101.03 USD), Methode Electronics (+ 7.80 Prozent auf 14.65 USD) und Modine Manufacturing (+ 5.60 Prozent auf 189.30 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Daktronics (-5.59 Prozent auf 17.89 USD), Donegal Group B (-4.77 Prozent auf 24.35 USD), CRESUD (-3.73 Prozent auf 12.14 USD), Werner Enterprises (-3.39 Prozent auf 37.28 USD) und PetMed Express (-2.94 Prozent auf 1.65 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 23’174’872 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4.643 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Mit 19.87 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch