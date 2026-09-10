Methode Electronics Aktie 951355 / US5915202007
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10.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Methode Electronics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Methode Electronics-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Methode Electronics-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 10 Jahren wurde die Methode Electronics-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Methode Electronics-Aktie bei 34.33 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 29.129 Methode Electronics-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Methode Electronics-Papiers auf 13.99 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 407.52 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 59.25 Prozent.
Der Börsenwert von Methode Electronics belief sich jüngst auf 500.05 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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