Asiens Börsen im Plus

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich im Donnerstagshandel fester.

Der SMI vergrösserte seinen anfänglichen Gewinn und schloss 0,57 Prozent stärker bei 13'947,31 Punkten.

Die Nebenwertindizes SPI (Schluss: +0,70 Prozent bei 19'694,77 Punkten) und SLI (Schluss: +0,70 Prozent auf 2'236,13 Zähler) folgten der Tendenz des Leitindex.

Die US-Notenbank Fed hat geliefert und die Aktienmärkte reagierten erleichtert. Der Leitindex SMI konnte damit seine bislang überwiegend positive Tendenz in dieser Woche weiter fortsetzen und seine Gewinne ausbauen. Das Fed hat am Vorabend wie erwartet die Leitzinsen um 25 Basispunkte angehoben. Wie es im Handel hiess, sorgt vor allem die Geschlossenheit innerhalb des Gremiums bei Investoren für Erleichterung.

"Damit dürften die zuletzt am Markt aufgekommenen Spekulationen über einen weicheren geldpolitischen Kurs zunächst vom Tisch sein", hiess es in einem Kommentar von CMC Markets. Die US-Notenbank habe deutlich gemacht, dass sie die Inflation weiterhin als grösste Herausforderung betrachte. Gleichzeitig sehen Marktteilnehmer den Schritt aber nicht nur als Reaktion auf die hartnäckige Teuerungsrate, sondern auch auf gestiegene Zweifel des Anleihemarktes an der Entschlossenheit der Währungshüter. Entsprechend werten Investoren die Erhöhung auch als eine Entscheidung für den Markt und gegen Donald Trump. Der US-Präsident fordert von der Federal Reserve seit Langem deutlich niedrigere Leitzinsen. Zuletzt drohte er mit einem Handelsstopp mit bestimmten Ländern, sollte die Notenbank ihre Geldpolitik nicht lockern.

Unterstützung kam am Handelstag auch von den rückläufigen Energiepreisen. Die Ankündigung Saudi-Arabiens, Öl über den Oman zu exportieren, nahm etwas Druck aus dem Rohölmarkt und damit zumindest kurzfristig auch aus der Inflationsdebatte.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt griffen auch am Donnerstag erneut zu.

Der DAX blieb nach einer positiven Eröffnung auch im weiteren Handelsverlauf auf grünem Terrain. Letztlich beendete er die Sitzung 0,70 Prozent höher bei 25'716,71 Punkten.

Nach der erwartungsgemässen Zinserhöhung der US-Notenbank Fed und angesichts weiter fallender Ölpreise hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag zugelegt. Schon am Vortag war der Preis für Rohöl der Sorte Brent deutlich gesunken, nachdem es Hinweise gegeben hatte, dass eine wichtige Ölpipeline in Saudi-Arabien teilweise wieder in Betrieb genommen werden könnte.

Die Entschlossenheit des Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh, die Inflation zu bekämpfen, hat die Märkte im Anschluss an die erste Zinserhöhung in den USA seit 2023 beruhigt. "Die Fed verteidigt ihre Glaubwürdigkeit", kommentierte Michael Heise, Chefökonom von HQ Trust. Er hält eine weitere Zinsanhebung im Oktober oder spätestens Dezember für wahrscheinlich.

Die US-Notenbank Fed reagiere damit "nicht nur auf die hartnäckige Inflation, sondern auch auf gestiegene Zweifel des Anleihemarktes an ihrer Entschlossenheit", kommentierte Volkswirt Johannes Mayr, vom Vermögensverwalter Eyb & Wallwitz. Dies sei eine Entscheidung für den Markt und gegen Donald Trump. Der US-Präsident fordert von der Federal Reserve seit Langem niedrigere Leitzinsen. Zuletzt drohte er mit einem Handelsstopp mit bestimmten Ländern, sollte die Fed ihre Geldpolitik nicht lockern.

WALL STREET

An den US-Börsen dominierten am Donnerstag die Bullen.

Der Dow Jones beendete die Sitzung mit einem Plus von 0,61 Prozent bei 51'778,04 Punkten. Er war bereits höher in den Handelstag gestartet und hatte sich auch im Anschluss durchgehend in der Gewinnzone gehalten.

Der technologielastige NASDAQ Composite schloss bei 26'418,30 Zählern um 1,69 Prozent stärker. Auch er hatte sich bereits zum Start freundlich gezeigt und seine Gewinne im Handelsverlauf dann noch ausgebaut.

Teilnehmer verwiesen vor allem auf zurückgegangene Renditen am Anleihemarkt und die weiter gefallenen Ölpreise. Die US-Notenbank hatte zudem am Mittwoch wie mehrheitlich erwartet die Zinsen um 25 Basispunkte erhöht. Die Fed hob die Zinsen damit zum ersten Mal seit drei Jahren an. Die Aussagen von Fed-Chairman Kevin Warsh wurden als Zeichen für weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr interpretiert, und einige Analysten meinten, dass die Fed das Vertrauen des Marktes in ihr Engagement zur Bekämpfung der erhöhten Inflation gestärkt habe. Zudem erfolgte der Beschluss diesmal einstimmig.

Positiv wirkten die weiter nachgebenden Ölpreise. Hier stützte weiterhin die Aussicht auf eine schneller als gedacht erfolgende Instandsetzung einer beschädigten Pipeline in Saudi-Arabien. Die nachgebenden Ölpreise spiegeln laut Samer Hasn von XS.com den wachsenden Optimismus wider, dass die Unterbrechung der Rohölexporte aus dem Nahen Osten eingedämmt werden könne.

ASIEN

Am Freitag dominieren die Bullen an den asiatischen Märkten.

So steht für den Nikkei 225 zeitweise ein Plus von 1,83 Prozent auf 65'312,56 Punkte auf der Kurstafel.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite unterdessen 0,98 Prozent auf 3'913,42 Zähler.

Auch in Hongkong ist ein Plus zu sehen: Der Hang Seng legt stellenweise um 0,68 Prozent auf 24'772,21 Einheiten zu.

Gute Vorgaben der Wall Street heben am Freitag die Stimmung an den Börsen in Ostasien und Australien. In den USA hatten die Aktienkurse kräftig zugelegt, nachdem die Ölpreise gesunken waren und auch weil das entschlossene Vorgehen der US-Notenbank gegen die Inflation gut ankam. Die niedrigeren Ölpreise linderten Inflationsängste zusätzlich, worauf am Anleihemarkt die Renditen deutlich sanken. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen steht mit aktuell 4,94 Prozent wieder deutlicher unter der 5-Prozent-Marke. Der Preis für ein Barrel Brentöl fällt im asiatischen Handel weiter um 0,8 Prozent auf rund 104 Dollar.

Die Bank of Japan hat erwartungsgemäss den Leitzins um einen viertel Prozentpunkt auf 1,25 Prozent erhöht. Der Yen wertet daraufhin ab. Der Dollar steigt um 0,6 Prozent auf etwa 156,90 Yen. Die japanischen Verbraucherpreise stiegen im August auf Jahressicht etwas weniger stark als von Volkswirten erwartet. Zum Vormonat stagnierten sie. In Japan steht ein langes Feiertagswochenende bevor. Von Montag bis einschliesslich Mittwoch bleiben dort die Börsen geschlossen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires