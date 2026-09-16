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Kursentwicklung 16.09.2026 18:00:44

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite notiert am Mittag im Plus

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite notiert am Mittag im Plus

Heute zeigen sich die Anleger in New York optimistisch.

SIGA Technologies
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Am Mittwoch tendiert der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 0.81 Prozent fester bei 26’190.82 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.488 Prozent höher bei 26’108.46 Punkten in den Mittwochshandel, nach 25’981.57 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 26’225.09 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26’076.47 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0.662 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 26’729.16 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 26’376.34 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 16.09.2025, den Wert von 22’333.96 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12.72 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27’190.21 Punkten. Bei 20’690.25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell AXT (+ 12.74 Prozent auf 65.05 USD), SpaceX (+ 5.82 Prozent auf 151.84 USD), Intel (+ 5.19 Prozent auf 102.18 USD), Steven Madden (+ 4.13 Prozent auf 42.13 USD) und Commercial Vehicle Group (+ 3.87 Prozent auf 3.09 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil JB Hunt Transportation Services (-12.92 Prozent auf 237.76 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-7.49 Prozent auf 2.84 USD), Heartland Express (-5.03 Prozent auf 11.89 USD), Werner Enterprises (-4.10 Prozent auf 36.02 USD) und Covenant Transport (-3.73 Prozent auf 34.71 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die SpaceX-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 11’453’133 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.402 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.46 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 20.13 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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