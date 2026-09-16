Aufschläge in New York: NASDAQ Composite zum Start des Mittwochshandels fester

Am Mittwoch gewinnt der NASDAQ Composite um 15:58 Uhr via NASDAQ 0.66 Prozent auf 26’153.21 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.488 Prozent fester bei 26’108.46 Punkten in den Handel, nach 25’981.57 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26’172.27 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’076.47 Zählern.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0.518 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 26’729.16 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, bei 26’376.34 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.09.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 22’333.96 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 12.56 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27’190.21 Punkten. Bei 20’690.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit AXT (+ 6.76 Prozent auf 61.60 USD), Intel (+ 5.39 Prozent auf 102.38 USD), Neogen (+ 3.51) Prozent auf 12.68 USD), SpaceX (+ 3.39 Prozent auf 148.36 USD) und CIENA (+ 3.39 Prozent auf 345.66 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen JB Hunt Transportation Services (-11.74 Prozent auf 240.99 USD), Nortech Systems (-9.25 Prozent auf 10.70 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-5.70 Prozent auf 2.90 USD), Werner Enterprises (-5.09 Prozent auf 35.65 USD) und Covenant Transport (-4.77 Prozent auf 34.33 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 4’289’862 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.402 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Die Consumer Portfolio Services-Aktie hat mit 3.46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 20.13 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch