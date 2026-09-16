NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zum Handelsende in Rot

Schlussendlich schloss der NASDAQ Composite am Mittwoch nahezu unverändert (minus 0.01 Prozent) bei 25’978.42 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 26’108.46 Zählern und damit 0.488 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (25’981.57 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26’225.09 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’802.96 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 0.154 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Stand von 26’729.16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 26’376.34 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.09.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 22’333.96 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 11.80 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27’190.21 Punkten. Bei 20’690.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit AXT (+ 11.44 Prozent auf 64.30 USD), Americas Car-Mart (+ 7.74 Prozent auf 1.81 USD), SpaceX (+ 5.15 Prozent auf 150.88 USD), FreightCar America (+ 4.66 Prozent auf 7.19 USD) und SIGA Technologies (+ 4.03 Prozent auf 3.10 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen JB Hunt Transportation Services (-13.30 Prozent auf 236.73 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-11.56 Prozent auf 2.72 USD), ON Semiconductor (-9.02 Prozent auf 66.60 USD), Synaptics (-8.30 Prozent auf 89.24 USD) und Cogent Communications (-6.22 Prozent auf 8.67 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 27’214’892 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4.402 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.46 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 20.13 Prozent bei der SIGA Technologies-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch