SpaceX Aktie 156888148 / US84615Q1031
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index-Performance im Fokus
|
16.09.2026 22:33:50
NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zum Handelsende in Rot
Der NASDAQ Composite zeigte sich am Abend wenig bewegt.
Schlussendlich schloss der NASDAQ Composite am Mittwoch nahezu unverändert (minus 0.01 Prozent) bei 25’978.42 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 26’108.46 Zählern und damit 0.488 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (25’981.57 Punkte).
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26’225.09 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’802.96 Zählern.
So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 0.154 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Stand von 26’729.16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 26’376.34 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.09.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 22’333.96 Punkten auf.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 11.80 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27’190.21 Punkten. Bei 20’690.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste
Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit AXT (+ 11.44 Prozent auf 64.30 USD), Americas Car-Mart (+ 7.74 Prozent auf 1.81 USD), SpaceX (+ 5.15 Prozent auf 150.88 USD), FreightCar America (+ 4.66 Prozent auf 7.19 USD) und SIGA Technologies (+ 4.03 Prozent auf 3.10 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen JB Hunt Transportation Services (-13.30 Prozent auf 236.73 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-11.56 Prozent auf 2.72 USD), ON Semiconductor (-9.02 Prozent auf 66.60 USD), Synaptics (-8.30 Prozent auf 89.24 USD) und Cogent Communications (-6.22 Prozent auf 8.67 USD).
Welche Aktien im NASDAQ Composite den grössten Börsenwert aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 27’214’892 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4.402 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.
Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.46 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 20.13 Prozent bei der SIGA Technologies-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu SIGA Technologies Inc.
|
22:33
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zum Handelsende in Rot (finanzen.ch)
|
20:03
|Mittwochshandel in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
|
18:00
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite notiert am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
16:01
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite sackt letztendlich ab (finanzen.ch)
|
15.09.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite fällt zurück (finanzen.ch)
|
15.09.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite notiert am Dienstagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zum Start des Dienstagshandels in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu SpaceX
|14.09.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|02.09.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|02.09.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|02.09.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|25’978.42
|-0.01%
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid im Blick: SMI und DAX schliessen fester -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt schloss am Mittwoch mit Aufschlägen, während der deutsche Leitindex ebenfalls aufwärts notierte. Die US-Börsen gaben nach. Die Märkte in Fernost verzeichneten zur Wochenmitte Gewinne.