Methode Electronics Aktie 951355 / US5915202007
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17.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert Methode Electronics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Methode Electronics-Investment von vor einem Jahr verdient
Anleger, die vor Jahren in Methode Electronics-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurde die Methode Electronics-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 8.09 USD wert. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in die Methode Electronics-Aktie investiert hat, hat nun 1’236.094 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 16’415.33 USD, da sich der Wert einer Methode Electronics-Aktie am 16.09.2026 auf 13.28 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 64.15 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Methode Electronics belief sich zuletzt auf 469.69 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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