Mittwochshandel in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite am Mittwochnachmittag

Um 20:00 Uhr erhöht sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0.66 Prozent auf 26’153.83 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.488 Prozent fester bei 26’108.46 Punkten in den Mittwochshandel, nach 25’981.57 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26’225.09 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 26’076.47 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ Composite bereits um 0.520 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Wert von 26’729.16 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, bei 26’376.34 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 16.09.2025, den Wert von 22’333.96 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 12.56 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27’190.21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Punkten registriert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell AXT (+ 10.62 Prozent auf 63.83 USD), Americas Car-Mart (+ 6.55 Prozent auf 1.79 USD), Neogen (+ 5.31 Prozent auf 12.90 USD), Powell Industries (+ 4.90 Prozent auf 179.77 USD) und Myriad Genetics (+ 4.90 Prozent auf 4.07 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen JB Hunt Transportation Services (-12.76 Prozent auf 238.21 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-9.45 Prozent auf 2.78 USD), Heartland Express (-4.47 Prozent auf 11.96 USD), Patterson-UTI Energy (-3.70 Prozent auf 12.24 USD) und Werner Enterprises (-3.25 Prozent auf 36.34 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die SpaceX-Aktie aufweisen. 14’471’078 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.402 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert mit 3.46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 20.13 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch