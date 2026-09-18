Rheinmetall Aktie News: Anleger greifen bei Rheinmetall am Nachmittag zu

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 1'019,40 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'356 Punkten notiert. Die Rheinmetall-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1'034,20 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1'020,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 140'198 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Bei 2'008,00 EUR markierte der Titel am 04.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 96,98 Prozent hinzugewinnen. Bei 900,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 11,69 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 14,72 EUR. Im Vorjahr erhielten Rheinmetall-Aktionäre 11,50 EUR je Wertpapier. Am 06.08.2026 äusserte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,66 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,90 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 3.29 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 35,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 11.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 37,51 EUR je Rheinmetall-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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