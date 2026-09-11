Börse New York: NASDAQ Composite verbucht am Nachmittag Gewinne

Um 20:01 Uhr klettert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1.17 Prozent auf 26’385.64 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.796 Prozent auf 26’289.41 Punkte an der Kurstafel, nach 26’081.72 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 26’283.11 Punkte, das Tageshoch hingegen 26’431.22 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der NASDAQ Composite bereits um 0.539 Prozent zurück. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 11.08.2026, einen Stand von 26’445.45 Punkten auf. Der NASDAQ Composite lag vor drei Monaten, am 11.06.2026, bei 25’809.66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, stand der NASDAQ Composite bei 22’043.07 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 13.56 Prozent aufwärts. 27’190.21 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Bei 20’690.25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Americas Car-Mart (+ 25.16 Prozent auf 1.99 USD), ON Semiconductor (+ 7.28 Prozent auf 75.28 USD), Methode Electronics (+ 6.84 Prozent auf 14.52 USD), NetApp (+ 6.66 Prozent auf 195.83 USD) und Synaptics (+ 6.60 Prozent auf 99.64 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Nissan Motor (-7.00 Prozent auf 1.86 USD), Net 1 Ueps Technologies (-5.35 Prozent auf 4.25 USD), Werner Enterprises (-4.79 Prozent auf 36.74 USD), Corcept Therapeutics (-3.89 Prozent auf 110.45 USD) und TransAct Technologies (-3.59 Prozent auf 5.10 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die SpaceX-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 11’832’870 Aktien gehandelt. Mit 4.643 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19.87 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch