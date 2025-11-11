Beyond Meat-Aktie rauscht ab: Quartalsverlust deutlich ausgeweitet

Im dritten Geschäftsquartal verzeichnete Beyond Meat eine Ausweitung der Verluste. Das EPS (Gewinn je Aktie) lag bei -1,44 US-Dollar nach -0,410 US-Dollar im Vorjahr. Damit schnitt Beyond Meat schlechter als erwartet ab - Analysten hatten mit Verlusten in Höhe von 0,397 US-Dollar gerechnet.

Die Erlöse beliefen sich auf 70,22 Milliarden US-Dollar nach 81,0 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal und übertrafen damit die Erwartungen von 69,0 Milliarden US-Dollar.

Nachbörslich zeigte sich die Beyond Meat-Aktie an der NASDAQ zeitweise 8,96 Prozent schwächer bei 1,22 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch