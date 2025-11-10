Plug Power-Aktie leicht im Plus: Verlust im dritten Quartal reduziert

Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 hat Plug Power weiterhin Verluste erlitten. Das Ergebnis je Aktie lag bei -0,120 US-Dollar und damit etwas tiefer als von Analysten erwartet: Die Expertenschätzungen für das EPS hatten sich zuvor auf -0,130 US-Dollar belaufen. Das Ergebnis ist besser als vor Jahresfrist, als der Brennstoffzellenkonzern noch einen Verlust von 0,25 US-Dollar je Anteilsschein gemeldet hatte.

Umsatzseitig bilanzierte Plug Power 177,06 Millionen US-Dollar, damit verbesserte sich der Umsatz im Vorjahresvergleich, als noch 173,7 Millionen US-Dollar in den Büchern gestanden hatten. Analysten hatten zuvor erwartet, dass sich der Umsatz des US-Konzerns gegenüber dem Vorjahr auf 187,33 Millionen US-Dollar verbessern würde.

Die Plug Power-Aktie reagiert im nachbörslichen US-Handel an der NASDAQ zeitweise mit einem Plus von 0,78 Prozent auf 2.58 US-Dollar.

