Plug Power Aktie 13074688 / US72919P2020
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Zahlen im Blick
|
10.11.2025 22:48:00
Plug Power-Aktie leicht im Plus: Verlust im dritten Quartal reduziert
Der Brennstoffzellenhersteller Plug Power hat seine mit Spannung erwarteten Zahlen für das jüngst abgeschlossene Jahresviertel vorgelegt.
Umsatzseitig bilanzierte Plug Power 177,06 Millionen US-Dollar, damit verbesserte sich der Umsatz im Vorjahresvergleich, als noch 173,7 Millionen US-Dollar in den Büchern gestanden hatten. Analysten hatten zuvor erwartet, dass sich der Umsatz des US-Konzerns gegenüber dem Vorjahr auf 187,33 Millionen US-Dollar verbessern würde.
Die Plug Power-Aktie reagiert im nachbörslichen US-Handel an der NASDAQ zeitweise mit einem Plus von 0,78 Prozent auf 2.58 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Plug Power Inc.
|
18:18
|Ausblick: Plug Power stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
07.11.25
|Plug Power-Aktie fester: Fokus auf Grossprojekte vor entscheidendem Quartalsbericht (finanzen.ch)
|
23.10.25
|Plug Power-Aktie weiter volatil: Erholung nach Kursrutsch nicht von Dauer (finanzen.ch)
|
20.10.25
|Wasserstoff-Hype vorbei? Plug Power-Aktie kann Gewinne nicht verteidigen (finanzen.ch)
|
16.10.25
|Plug Power-Aktie mit Verlusten: Roadshows und Analystenstimmen stützen den Kurs nur zeitweise (finanzen.ch)
|
15.10.25
|Plug Power-Aktie nach Höhenflug in Rot: Droht eine Blase bei Energieaktien? (finanzen.ch)
|
14.10.25