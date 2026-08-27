Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - LEICHTES PLUS ERWARTET - Nach dem überzeugenden Ausblick von Nvdia wird der Dax leicht im Plus erwartet. Weit trauen sich die Anleger aber vor dem Notenbanktreffen in Jackson Hole wohl nicht aus der Deckung.

USA: - KAUM BEWEGUNG VOR NVIDIA - Die wichtigsten US-Indizes traten am Mittwoch auf der Stelle vor den mit Spannung erwarteten nachbörslichen Geschäftszahlen von Nvidia . Die Anleger scheuten eine klare Positionierung. Eine Reihe heimischer Konjunkturdaten, von denen insbesondere die Daten zur Inflationsentwicklung im Fokus standen, hatte wenig Einfluss.

ASIEN: - KOSPI STARK, ANDERE VERHALTEN - In Asien bietet sich am Morgen kein einheitliches Börsenbild. Während der südkoreanische Kospi seine Erholung nach dem starken Ausblick von Nvidia klar fortsetzte, tat sich an anderen Handelsplätzen eher wenig. Das am Donnerstag beginnende Notenbanktreffen in Jackson Hole mit der Rede von Fed-Chef Kevin Warsh hinderten die Anleger, aufs Gaspedal zu treten.

DAX 26.285,96 +0,1% XDAX 26.299,47 +0,1% EuroSTOXX 50 6.470,74 +0,2% Stoxx50 5.494,85 -0,03% DJIA 53.463,88 -0,2% S&P 500 7.675,70 -0,02% NASDAQ 100 29.224,52 +0,05%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future 124,04 -0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1655 +0,04% USD/Yen 159,35 +0,03% Euro/Yen 185,75 +0,07%

BITCOIN:

Bitcoin 78.735 -0,1% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 86,51 -0,43 USD WTI 81,83 -0,39 USD

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PRESSESCHAU

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bis 7.00 Uhr - CIA-Direktor John Ratcliffe hat Russland bei seinem Besuch in Moskau vor einem Angriff auf Nato-Verbündete gewarnt, Wall Street Journal, Politico - Der Deutsche Beamtenbund (dbb) geht davon aus, dass dem Staat derzeit 631.000 Beschäftigte fehlen, um seine Aufgaben erledigen zu können, FAZ - Torsten Frank, der Geschäftsführer von Trading Hub Europe (THE), hält mit Blick auf die niedrigen Gasspeicherstände in Süddeutschland regionale Gasmangellagen im Winter für möglich, Gespräch, Politico - Nach Niedrigwasser gibt Bund mehr Geld für Wasserstrassen und Anpassung der Fahrrinnen, Gespräch mit dem Koordinator der Bundesregierung für maritime Wirtschaft und Tourismus, Christoph Ploss (CDU), Rheinische Post - Kurz vor Beginn der Klausurtagung der erweiterten Fraktionsvorstände von Union und SPD in Münster hat Unionsfraktionschef Thorsten Frei (CDU) die Koalition zur Geschlossenheit aufgerufen, Gespräch, Rheinische Post - Die Länder machen ihre Drohung offenbar wahr und ziehen wegen der gestiegenen Trassenpreise vor Gericht, Gespräch mit der saarländischen Verkehrsministerin Petra Berg (SPD), Rheinische Post - Politiker von CDU und Grünen zeigen sich offen für Nationalen Sicherheitsberater, HB - Die Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Franziska Brantner, hat der Bundesregierung nach der Kabinettsklausur in Neuhardenberg mangelnde Entschlossenheit vorgeworfen, Gespräch, Politico

bis 23.15 Uhr: - Noch nie haben deutsche Start-ups von Januar bis Juli mehr Geld eingesammelt als 2026, HB - Die KI-Umbrüche am Arbeitsmarkt treffen junge Erwachsene massiv, sagt Jugendforscher Mathias Albert. Er warnt vor einer verlorenen Generation - und noch mehr Aufwind für die AfD, Gespräch, HB - Proteste in Kenia, Senegal oder Tansania: Afrikas Jugend geht gegen die Korruption ihrer Regierungen auf die Strasse - und ist immer erfolgreicher damit, Gastbeitrag von Stefan Friedrich, Leiter der Abteilung Subsahara-Afrika der Konrad-Adenauer- Stiftung, HB - AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund sieht in der neuen Umfrage vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt Rückenwind für seine Partei, Gespräch, MDR - Die Politik der Bundesregierung wirkt sich nach Einschätzung von Sachsen-Anhalts CDU-Spitzenkandidat Sven Schulze negativ auf den Landtagswahlkampf seiner Partei aus, Gespräch, MDR - Knapp zwei Wochen vor der Landtagswahl gibt sich AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund für den Fall eines Wahlsiegs optimistisch beim Blick auf das Personal und der möglichen Besetzung von Posten, Gespräch, MDR - AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund setzt im Kampf gegen den Arbeitskräftemangel in Sachsen-Anhalt unter anderem auf die Rückkehr ausgewanderter Deutscher, Gespräch, MDR - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) will Neueinstellungen im Landesdienst deutlich begrenzen, Gespräch, MDR - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze hat sich nicht festgelegt, ob die CDU nach der Landtagswahl mit Unterstützung der Linken regieren würde, Gespräch, MDR

bis 21.00 Uhr: - Niedersachsens Finanzminister Gerald Heere (Grüne) blickt der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt in zehn Tagen wegen einer möglichen AfD-Regierungsübernahme besorgt entgegen. Mit dem geringen Anteil an der Nord/LB könne das Land Entscheidungen bei der Landesbank aber nicht blockieren, stellt der Aufsichtsratsvorsitzende klar, Gespräch, BöZ - Die EZB erwägt eine höhere Mindestreserve. Dies würde ihr zwar Zinskosten ersparen, doch die Erfahrung zeigt: Werden Banken stärker belastet, entstehen Ausweichbewegungen, die die Geldpolitik unterlaufen können, Gastbeitrag von Otmar Issing, ehemaliger Chefökonom der Bundesbank und der EZB, BöZ

*Erstschätzung

(Jeweils in Prozent, soweit nicht anders angegeben.)

/ag