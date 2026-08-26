Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - WENIG VERÄNDERT ERWARTET - Die Anleger sind am Mittwoch in Wartestellung. Am Vortag wieder in Rekordnähe angekommen, lassen sie es beim Dax vor wichtigen Zinssignalen aus den USA und den spät erwarteten Nvidia-Zahlen wieder langsamer angehen. Zwei Stunden vor dem Auftakt wurde der Leitindex vom Broker IG auf 26.285 Punkte taxiert, was ein Plus von weniger als 0,1 Prozent bedeutet. Zum Rekord von gut 26.574 Punkten fehlen dem Leitindex knapp 300 Punkte.

USA: - LEICHTE GEWINNE - Nach einem durchwachsenen Wochenbeginn haben die New Yorker Börsen am Dienstag etwas zugelegt. Als Kursstütze dienten die deutlich gesunkenen Ölpreise und Anleiherenditen. Zudem erholten sich die jüngst schwachen Nvidia-Aktien schon vor den am Mittwoch nachbörslich anstehenden Geschäftszahlen.

ASIEN: - GEWINNE - Die Aktien in Asien knüpften am Morgen an den positiveren Trend der Wall Street an. Am stärksten präsentierte sich der südkoreanische Kospi mit einem guten Prozent Plus.

DAX 26.266,14 +0,6% XDAX 26.266,84 +0,5% EuroSTOXX 50 6.455,63 +0,1% Stoxx50 5.496,59 +0,3% DJIA 53.577,40 +0,3% S&P 500 7.677,28 +0,3% NASDAQ 100 29.209,22 +0,6%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future 124,50 -0,2%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1633 -0,1% USD/Yen 159,00 -0,1% Euro/Yen 185,47 -0,2%

BITCOIN:

Bitcoin 78.766 -2,4% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 85,72 -1,55 USD WTI 80,69 -1,67 USD

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PRESSESCHAU

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bis 6.30 Uhr - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat nach Darstellung von Unionsfraktionschef Thorsten Frei trotz all er Kritik noch nie über einen Rückzug nachgedacht, ZDF-Sendung "Markus Lanz" - Die schwarz-rote Koalition will ihre Reformpläne trotz aller Widerstände bis zum Jahresende durchsetzen, Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) im "heute journal" des ZDF - Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) will ein gesetzliches Mindestalter für soziale Medien zügig voranbringen und schliesst dabei einen nationalen Alleingang nicht aus, Gespräch, Politico - Neuer "Bau-Monitor": In Deutschland fehlen 1,35 Millionen Wohnungen, Rheinische Post - Jens Baas, Chef der Techniker Krankenkasse, rechnet trotz der geplanten Pflegereform mit Beitragssteigerungen in der Sozialen Pflegeversicherung, Gespräch, Politico - Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) lehnt die Pläne von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) zur Ausgestaltung einer Zuckersteuer ab, Rheinische Post - CDU-Sicherheitspolitiker Marc Henrichmann zur hybriden Bedrohung: "Wir waren freudetrunken vor Friedensdividenden", Gespräch, Politico

bis 23.15 Uhr: - M&A-Spezialist Alex Beck wechselt von Nomura zu JPMorgan, BöZ - Lange war Optimierung der Erfolgsfaktor der globalen Wirtschaft. Die Ära ist vorbei, das Gebot der Stunde ist Resilienz. Anleger müssen umdenken, Gastbeitrag von Benjamin Jones, Leider der globalen Research-Abteilung von Invesco, FAZ - Die Bundesregierung will das vorgeschlagene Volumen für den EU-Finanzrahmen 2028 bis 2034 kürzen. Der Grünen-Haushaltsexperte im EU-Parlament, Rasmus Andresen, wirft Bundeskanzler Merz eine "sture Haltung" vor, Gespräch, BöZ - Kanzleramtschefin Nina Warken (CDU) zeigt sich davon überzeugt, dass die schwarz-rote Koalition die umstrittene Rentenreform plangemäss in diesem Jahr auf den Weg bringen wird, Gespräch, ARD

bis 21.00 Uhr: - VW-Gesamtbetriebsratschefin Daniela Cavallo rechnet mit bis zu 115.000 gefährdeten Arbeitsplätzen, sollte der Vorstand seine zusätzlichen Abbaupläne umsetzen und für vier deutsche Werke keine Anschlussbelegung finden, HB - Lars Klingbeil (SPD), Vizekanzler und Finanzminister: "Das müssen wir bis Jahresende hinbekommen", Gespräch, ZDF - "Eine weitere Kriegsphase wäre politisch besonders heikel", Gespräch mit Ökonom Mahdi Ghodsi über die desolate Wirtschaftslage im Iran, welche Folgen Trumps neuer "Wirtschaftskrieg" hat und wie das Regime in Teheran darauf reagieren könnte, HB - "Wir gehen davon aus, dass die Überschuldung in Deutschland 2026 weiter zunehmen wird", Gespräch mit dem Leiter der Creditreform-Wirtschaftsforschung, Patrik-Ludwig Hantzsch, HB - Deutschland braucht ein Steuerrecht, das unternehmerische Risiken berücksichtigt und Investitionen nicht bremst. Neun Änderungen sind dafür nötig, Gastbeitrag von Johanna Hey, Direktorin des Instituts für Steuerrecht an der Universität zu Köln und Matthias Hiller, Mitglied im Finanzausschuss für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion, HB - Der CIO von Amundi Deutschland sieht weitere Chancen im KI-Boom. Er sagt, wo Europas grösster ETF-Anbieter verstärkt investiert und warum Europa durch KI zum Sieger werden kann, Gespräch mit Thomas Kruse, HB

*Erstschätzung

(Jeweils in Prozent, soweit nicht anders angegeben.)

/ag