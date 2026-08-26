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26.08.2026 07:36:36

Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - WENIG VERÄNDERT ERWARTET - Die Anleger sind am Mittwoch in Wartestellung. Am Vortag wieder in Rekordnähe angekommen, lassen sie es beim Dax vor wichtigen Zinssignalen aus den USA und den spät erwarteten Nvidia-Zahlen wieder langsamer angehen. Zwei Stunden vor dem Auftakt wurde der Leitindex vom Broker IG auf 26.285 Punkte taxiert, was ein Plus von weniger als 0,1 Prozent bedeutet. Zum Rekord von gut 26.574 Punkten fehlen dem Leitindex knapp 300 Punkte.

USA: - LEICHTE GEWINNE - Nach einem durchwachsenen Wochenbeginn haben die New Yorker Börsen am Dienstag etwas zugelegt. Als Kursstütze dienten die deutlich gesunkenen Ölpreise und Anleiherenditen. Zudem erholten sich die jüngst schwachen Nvidia-Aktien schon vor den am Mittwoch nachbörslich anstehenden Geschäftszahlen.

ASIEN: - GEWINNE - Die Aktien in Asien knüpften am Morgen an den positiveren Trend der Wall Street an. Am stärksten präsentierte sich der südkoreanische Kospi mit einem guten Prozent Plus. 

                                
DAX             26.266,14  +0,6%
XDAX            26.266,84  +0,5%
EuroSTOXX 50     6.455,63  +0,1%
Stoxx50          5.496,59  +0,3%
                                
DJIA            53.577,40  +0,3%
S&P 500          7.677,28  +0,3%
NASDAQ 100      29.209,22  +0,6%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN: 

                            
Bund-Future    124,50  -0,2%

DEVISEN: 

                         
Euro/USD    1,1633  -0,1%
USD/Yen     159,00  -0,1%
Euro/Yen    185,47  -0,2%

BITCOIN: 

                                
Bitcoin            78.766  -2,4%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL: 

                         
Brent    85,72  -1,55 USD
WTI      80,69  -1,67 USD

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PRESSESCHAU

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bis 6.30 Uhr - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat nach Darstellung von Unionsfraktionschef Thorsten Frei trotz all er Kritik noch nie über einen Rückzug nachgedacht, ZDF-Sendung "Markus Lanz" - Die schwarz-rote Koalition will ihre Reformpläne trotz aller Widerstände bis zum Jahresende durchsetzen, Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) im "heute journal" des ZDF - Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) will ein gesetzliches Mindestalter für soziale Medien zügig voranbringen und schliesst dabei einen nationalen Alleingang nicht aus, Gespräch, Politico - Neuer "Bau-Monitor": In Deutschland fehlen 1,35 Millionen Wohnungen, Rheinische Post - Jens Baas, Chef der Techniker Krankenkasse, rechnet trotz der geplanten Pflegereform mit Beitragssteigerungen in der Sozialen Pflegeversicherung, Gespräch, Politico - Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) lehnt die Pläne von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) zur Ausgestaltung einer Zuckersteuer ab, Rheinische Post - CDU-Sicherheitspolitiker Marc Henrichmann zur hybriden Bedrohung: "Wir waren freudetrunken vor Friedensdividenden", Gespräch, Politico

bis 23.15 Uhr: - M&A-Spezialist Alex Beck wechselt von Nomura zu JPMorgan, BöZ - Lange war Optimierung der Erfolgsfaktor der globalen Wirtschaft. Die Ära ist vorbei, das Gebot der Stunde ist Resilienz. Anleger müssen umdenken, Gastbeitrag von Benjamin Jones, Leider der globalen Research-Abteilung von Invesco, FAZ - Die Bundesregierung will das vorgeschlagene Volumen für den EU-Finanzrahmen 2028 bis 2034 kürzen. Der Grünen-Haushaltsexperte im EU-Parlament, Rasmus Andresen, wirft Bundeskanzler Merz eine "sture Haltung" vor, Gespräch, BöZ - Kanzleramtschefin Nina Warken (CDU) zeigt sich davon überzeugt, dass die schwarz-rote Koalition die umstrittene Rentenreform plangemäss in diesem Jahr auf den Weg bringen wird, Gespräch, ARD

bis 21.00 Uhr: - VW-Gesamtbetriebsratschefin Daniela Cavallo rechnet mit bis zu 115.000 gefährdeten Arbeitsplätzen, sollte der Vorstand seine zusätzlichen Abbaupläne umsetzen und für vier deutsche Werke keine Anschlussbelegung finden, HB - Lars Klingbeil (SPD), Vizekanzler und Finanzminister: "Das müssen wir bis Jahresende hinbekommen", Gespräch, ZDF - "Eine weitere Kriegsphase wäre politisch besonders heikel", Gespräch mit Ökonom Mahdi Ghodsi über die desolate Wirtschaftslage im Iran, welche Folgen Trumps neuer "Wirtschaftskrieg" hat und wie das Regime in Teheran darauf reagieren könnte, HB - "Wir gehen davon aus, dass die Überschuldung in Deutschland 2026 weiter zunehmen wird", Gespräch mit dem Leiter der Creditreform-Wirtschaftsforschung, Patrik-Ludwig Hantzsch, HB - Deutschland braucht ein Steuerrecht, das unternehmerische Risiken berücksichtigt und Investitionen nicht bremst. Neun Änderungen sind dafür nötig, Gastbeitrag von Johanna Hey, Direktorin des Instituts für Steuerrecht an der Universität zu Köln und Matthias Hiller, Mitglied im Finanzausschuss für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion, HB - Der CIO von Amundi Deutschland sieht weitere Chancen im KI-Boom. Er sagt, wo Europas grösster ETF-Anbieter verstärkt investiert und warum Europa durch KI zum Sieger werden kann, Gespräch mit Thomas Kruse, HB

*Erstschätzung

(Jeweils in Prozent, soweit nicht anders angegeben.)

/ag

In eigener Sache

Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’080.24 19.79 S3CBNU
Short 15’380.30 13.96 SPNB2U
Short 15’968.19 8.89 SIBAEU
SMI-Kurs: 14’570.01 26.08.2026 09:08:31
Long 13’886.29 19.26 SEBN5U
Long 13’577.68 13.76 SWB04U
Long 12’997.59 8.86 SE2BZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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