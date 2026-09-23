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Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

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23.09.2026 16:29:00

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochnachmittag im Aufwind

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochnachmittag im Aufwind

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Rheinmetall-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,9 Prozent auf 1'020,20 EUR.

Rheinmetall
961.20 CHF 3.14%
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Das Papier von Rheinmetall konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,9 Prozent auf 1'020,20 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'463 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1'020,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 995,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 94'241 Rheinmetall-Aktien.

Am 04.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 2'008,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 96,82 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 900,20 EUR. Dieser Wert wurde am 25.06.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 14,72 EUR. Im Vorjahr erhielten Rheinmetall-Aktionäre 11,50 EUR je Wertpapier. Rheinmetall liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,66 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 2,90 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 35,35 Prozent auf 3.29 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 37,51 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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