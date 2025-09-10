Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Index im Fokus 10.09.2025 15:58:36

Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 liegt nachmittags im Plus

Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 liegt nachmittags im Plus

Der Euro STOXX 50 zeigt sich derzeit wenig verändert.

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0.07 Prozent fester bei 5’372.40 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 4.486 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.347 Prozent auf 5’387.46 Punkte an der Kurstafel, nach 5’368.82 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 5’413.06 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5’369.72 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 0.897 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5’347.74 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.06.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’415.38 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 10.09.2024, bei 4’747.20 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 9.24 Prozent zu Buche. Bei 5’568.19 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4’540.22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 2.45 Prozent auf 1’822.50 EUR), BASF (+ 0.62 Prozent auf 43.78 EUR), Airbus SE (+ 0.53 Prozent auf 188.56 EUR), adidas (+ 0.31 Prozent auf 178.65 EUR) und Enel (+ 0.10 Prozent auf 7.79 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Stellantis (-2.09 Prozent auf 7.50 EUR), Bayer (-1.81 Prozent auf 27.73 EUR), Deutsche Telekom (-1.80 Prozent auf 30.06 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.74 Prozent auf 521.00 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1.02 Prozent auf 101.50 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 2’534’791 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 268.382 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel

Im Euro STOXX 50 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Nordea Bank Abp Registered-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’773.34 19.48 UUOSMU
Short 13’028.18 13.94 BA5S0U
Short 13’544.50 8.70 U2TBSU
SMI-Kurs: 12’247.69 10.09.2025 15:42:56
Long 11’751.57 19.48 SQBBAU
Long 11’495.79 13.94 B74SQU
Long 10’967.77 8.70 BMQS4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Top-Rankings

KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

