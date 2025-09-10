|Index im Fokus
Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 liegt nachmittags im Plus
Der Euro STOXX 50 zeigt sich derzeit wenig verändert.
Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0.07 Prozent fester bei 5’372.40 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 4.486 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.347 Prozent auf 5’387.46 Punkte an der Kurstafel, nach 5’368.82 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 5’413.06 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5’369.72 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 0.897 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5’347.74 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.06.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’415.38 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 10.09.2024, bei 4’747.20 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 9.24 Prozent zu Buche. Bei 5’568.19 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4’540.22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 2.45 Prozent auf 1’822.50 EUR), BASF (+ 0.62 Prozent auf 43.78 EUR), Airbus SE (+ 0.53 Prozent auf 188.56 EUR), adidas (+ 0.31 Prozent auf 178.65 EUR) und Enel (+ 0.10 Prozent auf 7.79 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Stellantis (-2.09 Prozent auf 7.50 EUR), Bayer (-1.81 Prozent auf 27.73 EUR), Deutsche Telekom (-1.80 Prozent auf 30.06 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.74 Prozent auf 521.00 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1.02 Prozent auf 101.50 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 den grössten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 2’534’791 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 268.382 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel
Im Euro STOXX 50 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Nordea Bank Abp Registered-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
