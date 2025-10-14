Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
Stellantis Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Stellantis auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Die Zahlen der europäischen Autohersteller für das dritte Quartal könnten unter den Konsensprognosen liegen, was vor allem auf die US-Zölle und das intensive Wettbewerbsumfeld in China zurückzuführen sei, schrieb Tom Narayan in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Bei Stellantis erschienen die Marktschätzungen angemessen./edh/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
9.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
8.67 €
|
Abst. Kursziel*:
3.77%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
8.73 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.14%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
Analysen zu Stellantis
