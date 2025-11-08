Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Aktie im Fokus 08.11.2025 07:50:00

BASF-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober

BASF-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober

Was Experten für die BASF-Aktie in Aussicht stellen.

Im Oktober 2025 haben 20 Experten die BASF-Aktie analysiert.

9 Experten raten die BASF-Aktie zu kaufen, 7 Experten empfehlen das Halten der BASF-Aktie, 4 Experten raten den Anteilsschein zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 46,70 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von BASF auf 42,79 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research53,00 EUR23,8630.10.2025
Deutsche Bank AG51,00 EUR19,1930.10.2025
DZ BANK--29.10.2025
UBS AG45,00 EUR5,1629.10.2025
Warburg Research43,00 EUR0,4929.10.2025
Jefferies & Company Inc.45,00 EUR5,1629.10.2025
Bernstein Research53,00 EUR23,8629.10.2025
JP Morgan Chase & Co.40,00 EUR-6,5229.10.2025
Bernstein Research53,00 EUR23,8617.10.2025
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)37,00 EUR-13,5314.10.2025
DZ BANK--13.10.2025
Bernstein Research51,00 EUR19,1913.10.2025
Warburg Research43,00 EUR0,4913.10.2025
Deutsche Bank AG51,00 EUR19,1913.10.2025
Bernstein Research51,00 EUR19,1913.10.2025
Jefferies & Company Inc.45,00 EUR5,1610.10.2025
Bernstein Research51,00 EUR19,1908.10.2025
DZ BANK--06.10.2025
JP Morgan Chase & Co.40,00 EUR-6,5203.10.2025
UBS AG45,00 EUR5,1602.10.2025
Goldman Sachs Group Inc.52,00 EUR21,5202.10.2025
Jefferies & Company Inc.45,00 EUR5,1602.10.2025
JP Morgan Chase & Co.40,00 EUR-6,5201.10.2025

