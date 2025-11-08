BASF-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober

Im Oktober 2025 haben 20 Experten die BASF-Aktie analysiert.

9 Experten raten die BASF-Aktie zu kaufen, 7 Experten empfehlen das Halten der BASF-Aktie, 4 Experten raten den Anteilsschein zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 46,70 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von BASF auf 42,79 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 53,00 EUR 23,86 30.10.2025 Deutsche Bank AG 51,00 EUR 19,19 30.10.2025 DZ BANK - - 29.10.2025 UBS AG 45,00 EUR 5,16 29.10.2025 Warburg Research 43,00 EUR 0,49 29.10.2025 Jefferies & Company Inc. 45,00 EUR 5,16 29.10.2025 Bernstein Research 53,00 EUR 23,86 29.10.2025 JP Morgan Chase & Co. 40,00 EUR -6,52 29.10.2025 Bernstein Research 53,00 EUR 23,86 17.10.2025 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 37,00 EUR -13,53 14.10.2025 DZ BANK - - 13.10.2025 Bernstein Research 51,00 EUR 19,19 13.10.2025 Warburg Research 43,00 EUR 0,49 13.10.2025 Deutsche Bank AG 51,00 EUR 19,19 13.10.2025 Bernstein Research 51,00 EUR 19,19 13.10.2025 Jefferies & Company Inc. 45,00 EUR 5,16 10.10.2025 Bernstein Research 51,00 EUR 19,19 08.10.2025 DZ BANK - - 06.10.2025 JP Morgan Chase & Co. 40,00 EUR -6,52 03.10.2025 UBS AG 45,00 EUR 5,16 02.10.2025 Goldman Sachs Group Inc. 52,00 EUR 21,52 02.10.2025 Jefferies & Company Inc. 45,00 EUR 5,16 02.10.2025 JP Morgan Chase & Co. 40,00 EUR -6,52 01.10.2025

Redaktion finanzen.ch