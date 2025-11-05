Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001

05.11.2025 08:20:00

So schätzen die Analysten die Commerzbank-Aktie im Oktober 2025 ein

So schätzten Analysten die Commerzbank-Aktie im letzten Monat ein.

Commerzbank
29.87 CHF 0.56%
Im Oktober 2025 haben 5 Experten die Commerzbank-Aktie analysiert.

4 Experten raten, die Aktie zu halten, 1 Analyst hält die Commerzbank-Aktie für einen Verkauf.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 33,02 EUR für die Commerzbank-Aktie, was einem Anstieg von 1,51 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 31,51 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Verkauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.33,00 EUR4,7322.10.2025
Goldman Sachs Group Inc.33,70 EUR6,9521.10.2025
Warburg Research30,40 EUR-3,5217.10.2025
Deutsche Bank AG35,00 EUR11,0816.10.2025
RBC Capital Markets33,00 EUR4,7314.10.2025

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Frank Gaertner / Shutterstock.com,Julia Schwager/Commerzbank AG