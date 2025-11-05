Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
05.11.2025 08:20:00
So schätzen die Analysten die Commerzbank-Aktie im Oktober 2025 ein
So schätzten Analysten die Commerzbank-Aktie im letzten Monat ein.
Commerzbank
29.87 CHF 0.56%
Im Oktober 2025 haben 5 Experten die Commerzbank-Aktie analysiert.
4 Experten raten, die Aktie zu halten, 1 Analyst hält die Commerzbank-Aktie für einen Verkauf.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 33,02 EUR für die Commerzbank-Aktie, was einem Anstieg von 1,51 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 31,51 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Verkauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|33,00 EUR
|4,73
|22.10.2025
|Goldman Sachs Group Inc.
|33,70 EUR
|6,95
|21.10.2025
|Warburg Research
|30,40 EUR
|-3,52
|17.10.2025
|Deutsche Bank AG
|35,00 EUR
|11,08
|16.10.2025
|RBC Capital Markets
|33,00 EUR
|4,73
|14.10.2025
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: Frank Gaertner / Shutterstock.com,Julia Schwager/Commerzbank AG
