Microsoft-Aktie vor grosser Kursrally? Darum ist Wedbush-Analyst Ives so optimistisch

• Entwicklung und Monetarisierung von KI-basierten Produkten• KI als transformative Chance für die Tech-Industrie• Microsoft in der Position des Marktführers

In einem Analystenkommentar hält Dan Yves von Wedbush laut Fortune.com fest, dass Microsoft sich in einem entscheidenden Moment für die Tech-Industrie - der Entwicklung und Monetarisierung KI-basierter Produkte - "auf dem Fahrersitz" befinde. Der Softwaregigant aus Redmond könne sich gegenüber der Konkurrenz durch die Integration von ChatGPT-Applikationen in seinen Produkten absetzen. Denn Microsoft ist einer der grössten Investoren des ChatGPT-Entwicklers, der Non-Profit-Organisation OpenAI. Gerüchte um eine Übernahme stehen im Raum, sind aber von keiner Seite bestätigt.

Billionen-Dollar-Club: Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon und NVIDIA

Das Beispiel NVIDIA zeige, dass diejenigen Unternehmen am meisten vom KI-Boom profitieren können, die ihre KI-Produkte am schnellsten monetarisieren, schreibt Wedbush-Analyst Dan Ives. Nach der fast fantastisch anmutenden Prognose von NVIDIA konnte der Chipriese in den illustren Kreis der Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über einer Billion US-Dollar - zu dem die Internet-Giganten Microsoft, Apple, Amazon und Alphabet zählen - aufsteigen. Die Anteilsscheine waren in die Höhe geschossen, nachdem NVIDIA die Umsatzprognose für das kommende Quartal auf elf Milliarden US-Dollar gesetzt hatte und damit die Analysteneinschätzung um 50 Prozent übertraf. Auch die Bank of America bezeichnet NVIDIA aufgrund seiner "grosser Investitionen in Rechenzentren in Bereich generativer KI" als Top-Pick.

Microsoft sieht Ives derweil im Rennen um KI-basierte Produkte gut positioniert, da der Softwaregigant plane, ChatGPT in seine Cloud-Dienste einzubinden. "Es ist deutlich geworden, dass die Monetarisierungsmöglichkeiten rund um den Einsatz von KI und ChatGPT in der Cloud eine transformative Chance für die gesamte Branche sind", so Dan Ives. Microsoft sieht er dabei in der Position des Marktführers.

Microsoft-Aktie: ChatGPT als Kurstreiber

Dan Ives hat das Kursziel von Microsoft in diesem Jahr von 340 US-Dollar auf 375 US-Dollar erhöht. Für die Marktkapitalisierung von Microsoft würde dies eine Steigerung um 300 Milliarden US-Dollar bedeuten. In der Begründung ist die Partnerschaft mit dem ChatGPT-Entwickler als treibende Kraft und Vorteil gegenüber der Konkurrenz in der Entwicklung KI-basierter Produkte genannt: ChatGPT sei nun der nächste Wachstumsmotor für Microsoft. Amazon-Tochter AWS könne Microsofts Azure aus dieser vorteilhaften Position heraus Marktanteile abnehmen.

Die weiteren 33 Analysten auf TipRanks (insgesamt 34 Bewertungen) sind in der Bewertung der Microsoft-Anteile etwas vorsichtiger, die Aktie erhält dennoch eine "Strong Buy"-Bewertung. So liegt das mittlere Kursziel bei 344,30 US-Dollar (höchstes bei 420 US-Dollar, niedrigstes bei 232 US-Dollar). Beim aktuellen Kurs von 327,25 US-Dollar bedeutet dies ein Aufwärtspotenzial von 5,21 Prozent. Seit Jahresbeginn hat das Papier bereits rund 36,46 Prozent zugelegt (Schlusskurs vom 09. Juni 2023).

Redaktion finanzen.ch