Aufschläge in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus

Im S&P 500 ging es im NYSE-Handel letztendlich um 0.67 Prozent aufwärts auf 6’886.68 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 54.791 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.064 Prozent auf 6’836.13 Punkte an der Kurstafel, nach 6’840.51 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 6’824.69 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6’900.67 Punkten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 0.167 Prozent. Vor einem Monat, am 10.11.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6’832.43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.09.2025, lag der S&P 500 bei 6’532.04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.12.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6’034.91 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 17.35 Prozent. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’920.34 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4’835.04 Zählern.

Tops und Flops im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Western Digital (+ 7.32 Prozent auf 181.95 USD), LKQ (+ 7.21 Prozent auf 30.20 USD), Dow (+ 6.40 Prozent auf 24.59 USD), Eastman Chemical Company (+ 6.13 Prozent auf 64.96 USD) und SanDisk (+ 6.11 Prozent auf 232.86 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil DoorDash (-4.21 Prozent auf 220.30 USD), Netflix (-4.14 Prozent auf 92.71 USD), HCA (-4.05 Prozent auf 468.73 USD), T-Mobile US (-2.99 Prozent auf 195.32 USD) und AppLovin (-2.94 Prozent auf 703.28 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 41’548’390 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.872 Bio. Euro.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die SVB Financial Group-Aktie hat mit 0.00 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 1’200.00 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch