Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsende Zuschläge

Letztendlich kletterte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0.33 Prozent auf 23’654.16 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.172 Prozent auf 23’536.00 Punkte an der Kurstafel, nach 23’576.49 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 23’435.17 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23’704.08 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ Composite bereits um 0.067 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 10.11.2025, den Wert von 23’527.17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.09.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 21’886.06 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.12.2024, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 19’687.24 Punkte.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 22.68 Prozent aufwärts. Bei 24’019.99 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’784.03 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Photronics (+ 45.39 Prozent auf 37.35 USD), Daktronics (+ 16.30 Prozent auf 20.90 USD), Astro-Med (+ 13.02 Prozent auf 8.12 USD), Cogent Communications (+ 11.10 Prozent auf 23.82 USD) und PetMed Express (+ 9.94 Prozent auf 1.77 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Lifetime Brands (-4.33 Prozent auf 4.42 USD), Century Casinos (-4.26 Prozent auf 1.35 USD), Netflix (-4.14 Prozent auf 92.71 USD), Sangamo Therapeutics (-4.11 Prozent auf 0.48 USD) und Volvo (B) (-4.03 Prozent auf 30.05 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 41’548’390 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.872 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Im Index bietet die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.25 Prozent die höchste Dividendenrendite.

