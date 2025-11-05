Microsoft Aktie News: Microsoft am Abend mit Verlusten

Die Microsoft-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,2 Prozent auf 508,41 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 47'376 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Microsoft-Aktie bis auf 507,80 USD. Bei 513,25 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'421'194 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.08.2025 auf bis zu 555,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 9,16 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 344,83 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 32,17 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,55 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Microsoft 3,32 USD aus. Microsoft liess sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,72 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,30 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 77.67 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 18,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 65.59 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 04.02.2026 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 16,02 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

