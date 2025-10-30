Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
423.93CHF
3.38CHF
0.80 %
10:29:41
BRXC
31.10.2025 10:18:34
Microsoft Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 630 US-Dollar auf "Buy" belassen. Das erste Geschäftsquartal habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Kash Rangan in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Margen seien solide und es gebe langfristige Wachstumstrends./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 23:06 / PDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Buy
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
$ 630.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 525.76
|
Abst. Kursziel*:
19.83%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 525.56
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.87%
|
Analyst Name::
Kash Rangan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Microsoft Corp.
|10:18
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.25
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp.
|423.93
|0.80%
