Microsoft Aktie 951692 / US5949181045

421.92
CHF
7.30
CHF
1.76 %
03.11.2025
BRXC
04.11.2025 06:15:24

Microsoft Outperform

Microsoft
421.92 CHF 1.76%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Microsoft auf "Outperform" mit einem Kursziel von 640 US-Dollar belassen. Der KI-Deal mit Rechenzentrum-Anbieter Iren stärke Microsoft durch beschleunigten Kapazitätsausbau bei guter Kostenkontrolle, schrieb Rishi Jaluria in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Er erinnerte daran, dass OpenAI jüngst bei AWS auch Rechenleistung bestellte. Das Rennen um KI-Rechenleistung werde intensiver./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 16:12 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 16:12 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Microsoft Corp. Outperform
Unternehmen:
Microsoft Corp. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 640.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 517.03 		Abst. Kursziel*:
23.78%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 517.04 		Abst. Kursziel aktuell:
23.78%
Analyst Name::
Rishi Jaluria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Microsoft Corp.

