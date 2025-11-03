Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
421.92CHF
7.30CHF
1.76 %
03.11.2025
BRXC
04.11.2025 06:15:24
Microsoft Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Microsoft auf "Outperform" mit einem Kursziel von 640 US-Dollar belassen. Der KI-Deal mit Rechenzentrum-Anbieter Iren stärke Microsoft durch beschleunigten Kapazitätsausbau bei guter Kostenkontrolle, schrieb Rishi Jaluria in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Er erinnerte daran, dass OpenAI jüngst bei AWS auch Rechenleistung bestellte. Das Rennen um KI-Rechenleistung werde intensiver./rob/ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 16:12 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 16:12 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Outperform
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 640.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 517.03
|
Abst. Kursziel*:
23.78%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 517.04
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.78%
|
Analyst Name::
Rishi Jaluria
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
