Scout24-Aktie mit Zuschlägen: Umsatz und Gewinn klettern - zuversichtlicher für 2025
PUMA reagiert auf Kostendruck - Konzern peilt Erholung bis 2027 an - Aktie gibt ab
HelloFresh-Aktie leichter: Ausblick nach Umsatzrückgang bekräftigt
BBVA-Aktie tiefer: Gewinn trotz Ertragswachstum rückläufig
AB InBev-Aktie im Minus: Gewinn vonanhaltend schwacher Bierverkäufe belastet
Microsoft Aktie 951692 / US5949181045

420.55
CHF
-7.87
CHF
-1.84 %
16:25:32
BRXC
30.10.2025 15:46:27

Microsoft Kaufen

Microsoft
420.55 CHF -1.84%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Microsoft nach den vorgelegten Zahlen zum ersten Geschäftsquartal 2025/26 von 625 auf 650 US-Dollar angehoben. Die Einstufung wurde auf "Kaufen" belassen. Der Software-Konzern habe ein weiteres sehr starkes Quartal abgeliefert, wobei insbesondere das hohe Wachstum der Cloud-Computing-Plattform Azure überzeugt habe, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zwar täten sich die Anleger gerade etwas schwer, die höheren Kapitalinvestitionen zu akzeptieren, aber Microsoft "will und sollte das 'KI-Cloud-Eisen' - im Sinne eines noch besser abgesicherten Geschäftsmodells - schmieden, solange es heiß ist", schrieb der Analyst./rob/ck/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 15:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Microsoft Corp. Kaufen
Unternehmen:
Microsoft Corp. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
$ 524.59 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
$ 522.83 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Axel Herlinghaus 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Microsoft Corp.

15:46 Microsoft Kaufen DZ BANK
15:44 Microsoft Buy UBS AG
12:32 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
10:53 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:15 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
