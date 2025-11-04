Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Index-Performance im Fokus 04.11.2025 20:03:46

Schwache Performance in New York: So steht der Dow Jones nachmittags

Der Dow Jones zeigt sich am zweiten Tag der Woche mit negativen Notierungen.

NVIDIA
163.00 CHF -2.87%
Kaufen Verkaufen

Am Dienstag gibt der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE um 0.64 Prozent auf 47’034.79 Punkte nach. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 19.964 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0.762 Prozent höher bei 47’697.33 Punkten, nach 47’336.68 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 47’274.90 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 46’877.06 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wurde der Dow Jones auf 46’758.28 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 04.08.2025, wurde der Dow Jones mit 44’173.64 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 04.11.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 41’794.60 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 10.95 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 48’040.64 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 36’611.78 Zählern.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Travelers (+ 2.59 Prozent auf 274.59 USD), Home Depot (+ 1.47 Prozent auf 331.35 EUR), Merck (+ 1.27 Prozent auf 83.54 USD), Goldman Sachs (+ 0.90 Prozent auf 792.58 USD) und McDonalds (+ 0.76 Prozent auf 298.61 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen NVIDIA (-3.32 Prozent auf 200.01 USD), Caterpillar (-3.23 Prozent auf 552.15 USD), Boeing (-3.13 Prozent auf 198.15 USD), Salesforce (-2.69 Prozent auf 254.31 USD) und Nike (-2.19 Prozent auf 61.28 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 22’943’218 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.268 Bio. Euro.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8.41 erwartet. Die Verizon-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.93 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

