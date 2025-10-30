Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
Microsoft Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 675 US-Dollar auf "Buy" belassen. Brent Thill attestierte den US-Tech-Riesen Meta, Microsoft und Alphabet am Donnerstag insgesamt solide Resultate mit Auftragsbeständen in "schwindelnder Höhe". Microsoft habe dabei in allen anderen Bereichen besser abgeschnitten als erwartet. Im Bereich der Künstlichen Intelligenz sei der Investitionshunger unersättlich./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:52 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:52 / ET ;
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Buy
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 675.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 541.55
|
Abst. Kursziel*:
24.64%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 542.56
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.41%
|
Analyst Name::
Brent Thill
|
KGV*:
-
