30.10.2025 12:32:21

Microsoft Buy

Microsoft
419.94 CHF -1.98%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 675 US-Dollar auf "Buy" belassen. Brent Thill attestierte den US-Tech-Riesen Meta, Microsoft und Alphabet am Donnerstag insgesamt solide Resultate mit Auftragsbeständen in "schwindelnder Höhe". Microsoft habe dabei in allen anderen Bereichen besser abgeschnitten als erwartet. Im Bereich der Künstlichen Intelligenz sei der Investitionshunger unersättlich./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:52 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:52 / ET ;

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

