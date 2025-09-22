Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’104 -0.1%  SPI 16’799 -0.1%  Dow 46’315 0.4%  DAX 23’505 -0.6%  Euro 0.9348 0.1%  EStoxx50 5’438 -0.4%  Gold 3’713 0.8%  Bitcoin 89’555 -2.5%  Dollar 0.7956 0.1%  Öl 67.2 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
DAX 40-Papier Daimler Truck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Daimler Truck von vor einem Jahr verdient
SMI-Titel Alcon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alcon von vor 5 Jahren abgeworfen
MDAX-Papier HelloFresh-Aktie: So viel Verlust hätte eine HelloFresh-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
ATX-Wert CPI Europe-Aktie: So viel hätte eine Investition in CPI Europe von vor 10 Jahren gekostet
DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in BASF von vor einem Jahr bedeutet
Suche...
Plus500 Depot

thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

thyssenkrupp-Investment im Blick 22.09.2025 10:02:27

MDAX-Wert thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine thyssenkrupp-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

MDAX-Wert thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine thyssenkrupp-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die thyssenkrupp-Aktie Investoren gebracht.

thyssenkrupp
10.85 CHF -0.52%
Kaufen Verkaufen

thyssenkrupp-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des thyssenkrupp-Papiers betrug an diesem Tag 5.34 EUR. Wer vor 3 Jahren 1’000 EUR in die thyssenkrupp-Aktie investiert hat, hat nun 187.196 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 19.09.2025 auf 11.63 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’177.09 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 117.71 Prozent vermehrt.

thyssenkrupp wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7.24 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: thyssenkrupp AG