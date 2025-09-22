MDAX-Wert thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine thyssenkrupp-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

thyssenkrupp-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des thyssenkrupp-Papiers betrug an diesem Tag 5.34 EUR. Wer vor 3 Jahren 1’000 EUR in die thyssenkrupp-Aktie investiert hat, hat nun 187.196 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 19.09.2025 auf 11.63 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’177.09 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 117.71 Prozent vermehrt.

thyssenkrupp wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7.24 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch