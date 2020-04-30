Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’299 0.5%  SPI 17’059 0.5%  Dow 47’563 0.1%  DAX 24’157 0.8%  Euro 0.9292 0.2%  EStoxx50 5’693 0.5%  Gold 3’998 -0.1%  Bitcoin 86’783 -2.5%  Dollar 0.8071 0.3%  Öl 64.7 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Roche-Aktie freundlich: Forschungserfolg mit Gazyva bei SLE erzielt
Kühne+Nagel kauft irischen Luftfahrtexperten Eastway - Aktie fester
Flughafen Zürich-Aktie schwächelt dennoch: Hochbetrieb in den Herbstferien
Lufthansa-Aktie steigt: Gewerkschaft verschiebt Streik und eröffnet neue Verhandlungsrunde
Peach Property-Aktie freundlich: Peach Property schliesst Rückzahlung des Eurobonds erfolgreich ab
Suche...
Plus500 Depot

thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001

14.20
CHF
0.02
CHF
0.14 %
30.04.2020
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.11.2025 09:53:37

thyssenkrupp Hold

thyssenkrupp
8.43 CHF -0.35%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Thyssenkrupp mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse des vierten Geschäftsquartals dürften Besserung gegenüber dem Vorquartal zeigen, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Bericht./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf thyssenkrupp

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender thyssenkrupp-Kurs >5 >15
Fallender thyssenkrupp-Kurs
Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Hold
Unternehmen:
thyssenkrupp AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
10.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
9.10 € 		Abst. Kursziel*:
9.89%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
9.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.87%
Analyst Name::
Bastian Synagowitz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu thyssenkrupp AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:53 thyssenkrupp Hold Deutsche Bank AG
22.10.25 thyssenkrupp Hold Deutsche Bank AG
21.10.25 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
20.10.25 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
20.10.25 thyssenkrupp Halten DZ BANK
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen