03.11.2025 09:53:37
thyssenkrupp Hold
thyssenkrupp
8.43 CHF -0.35%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Thyssenkrupp mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse des vierten Geschäftsquartals dürften Besserung gegenüber dem Vorquartal zeigen, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Bericht./ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
thyssenkrupp AG
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
10.00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
9.10 €
Abst. Kursziel*:
9.89%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
9.10 €
Abst. Kursziel aktuell:
9.87%
Analyst Name::
Bastian Synagowitz
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu thyssenkrupp AG
09:28
|Handel in Frankfurt: MDAX zum Start des Montagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
31.10.25
|Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur thyssenkrupp-Aktie (finanzen.net)
31.10.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
31.10.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX sackt ab (finanzen.ch)
31.10.25
|Thyssenkrupp: Erneuter Chefwechsel bei Stahlsparte - erstmals Frau an Spitze (Spiegel Online)
31.10.25
|Thyssenkrupp: Erneuter Chefwechsel bei Stahlsparte - mit Marie Jaroni erstmals Frau an Spitze (Spiegel Online)
31.10.25
|thyssenkrupp-Aktie etwas tiefer: thyssenkrupp Steel erhält neue Chefin (Dow Jones)
31.10.25
|Erneuter Chefwechsel bei Stahlsparte von Thyssenkrupp - erstmals Frau an Spitze (AWP)
Analysen zu thyssenkrupp AG
|09:53
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.25
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
