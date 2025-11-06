Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’364 0.5%  SPI 17’085 0.3%  Dow 47’311 0.5%  DAX 24’050 0.4%  Euro 0.9307 0.0%  EStoxx50 5’669 0.2%  Gold 3’979 1.2%  Bitcoin 84’067 2.1%  Dollar 0.8101 0.0%  Öl 63.5 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Swiss Re12688156Holcim1221405Partners Group2460882Novo Nordisk129508879Novartis1200526ABB1222171Luzerner Kantonalbank125293061
Top News
AppLovin-Aktie: Deutsche Bank sieht beträchtliches Kurspotenzial und gibt Kaufempfehlung aus.
NVIDIA-Aktie: Höhenflug geht weiter - Diese Szenarien bestimmen die Zukunft des KI-Marktführers
Rivian-Aktie in Turbulenzen: Analyst sieht deutliche Gefahr - Kursziel impliziert deutlichen Rückgang
Ausblick: RATIONAL öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Ausblick: GEA öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Suche...
Plus500 Depot
Hohes Kursziel 06.11.2025 03:51:01

AppLovin-Aktie: Deutsche Bank sieht beträchtliches Kurspotenzial und gibt Kaufempfehlung aus.

AppLovin-Aktie: Deutsche Bank sieht beträchtliches Kurspotenzial und gibt Kaufempfehlung aus.

AppLovin hat Zuspruch von Seiten der Deutschen Bank erhalten. Diese vergab erstmals eine Kaufempfehlung für die Aktie des US-Technologieunternehmens.

• Deutsche Bank spricht Kaufempfehlung für AppLovin aus
• Kursziel lässt noch viel Spielraum nach oben für die AppLovin-Aktie
• Analyst setzt auf Kombination aus Technologie, Reichweite und Skalierung

Das noch recht junge US-Technologieunternehmen AppLovin, das erst im April 2021 sein Börsendebüt gefeiert und dessen Kurs sich zuletzt volatil gezeigt hat, erhielt im Oktober 2025 Rückendeckung durch die Deutsche Bank: Benjamin Black, leitender Analyst der Grossbank, erwartet, dass AppLovin seine Plattform weiter skalieren und Marktanteile gewinnen wird.

Die Firma mit Sitz im kalifornischen Palo Alto besitzt mehrere eigene Spielestudios und ist in den beiden Segmenten Software-Plattform und Apps tätig. Sie hilft Entwicklern, Apps und Handyspiele zu erstellen, zu vermarkten und letztlich zu Geld zu machen. Dabei ist eine KI-gestützte Werbetechnologie ein wichtiger Erfolgsfaktor.

Deutsche Bank hebt den Daumen

Wie InsiderMonkey berichtet, hat die Deutsche Bank im Oktober die Coverage von AppLovin mit einem Buy-Rating sowie einem Kursziel von 705 US-Dollar eröffnet. Zum damaligen Zeitpunkt lag der Aktienkurs aber bei nur 552,64 US-Dollar. Seither hat sich das Kursniveau auf aktuell 608,68 US-Dollar verbessert (Schlussstand vom 04.11.2025). Damit hat das Papier also noch immer viel Luft nach oben.

Das spricht für AppLovin

Benjamin Black hob in seiner Aktienanalyse unter anderem die technologische Führungsrolle von AppLovin bei der Ausspielung performanter Anzeigen hervor. AppLovin vereine datengetriebene Optimierung und Skaleneffekte, lobt er.

Positiv sieht der Analyst zudem die sich verbessernde Diversifikation. Er rechnet damit, dass AppLovin die Kundenbasis im Non-Gaming weiter ausbauen wird. Hierdurch verringere sich die Zyklizität und erhöhe sich die Planbarkeit der Erlöse.

Ferner betonte Black die robuste Margendynamik: Seiner Meinung nach verfügt AppLovin über erhebliche operative Hebel. Deshalb rechnet er mit anhaltend starken EBIT(DA)-Margen.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Aktien von Robinhood und AppLovin zeitweise tiefer: S&P 500-Einzug verfehlt
AppLovin-Aktie: US-Börsenaufsicht hat wohl Ermittlungen aufgenommen
Aktien von AppLovin und Robinhood springen zweistellig hoch: Sprung in den S&P-500 geschafft

Bildquelle: Lightspring / Shutterstock.com,pupunkkop / Shutterstock.com,Tang Yan Song / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: KLA-Tencor, Applied Materials, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ KLA-Tencor
NEU✅ Applied Materials
NEU✅ Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

inklusive Rebalancing:
❌ Manhattan Associates Inc
❌ Euronext N.V.
❌ Intercontinental Exchange

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: KLA-Tencor, Applied Materials, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

05.11.25 Anleger schichten in Sicherheit um
05.11.25 SG-Marktüberblick: 05.11.2025
05.11.25 3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: KLA-Tencor, Applied Materials, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mit François Bloch
05.11.25 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Verluste eingedämmt, aber…
04.11.25 Logo WHS Trading-Chancen im turbulenten Markt | Live im Chart erklärt
04.11.25 Julius Bär: 9.50% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Mercedes-Benz Group AG
04.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Richemont, Geberit
30.10.25 Rohstoffmärkte im Wirbelwind der Weltpolitik
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’875.03 19.38 B1LSOU
Short 13’127.48 13.83 BDGS0U
Short 13’607.10 8.98 SPZB3U
SMI-Kurs: 12’363.53 05.11.2025 17:30:08
Long 11’849.46 19.23 S69BTU
Long 11’587.75 13.67 BXGS2U
Long 11’113.06 8.98 SEEBPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Novo Nordisk-Aktie in Rot: Weniger Gewinn - Umsatzplus unter den Erwartungen
Almonty Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
RENK Aktie News: RENK wird am Mittwochmittag ausgebremst
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Solana Kurs Prognose: Nach schwachem Oktober konzentrieren sich Anleger schon auf das Jahr 2026
HENSOLDT Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von HENSOLDT
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag mit Kursabschlägen
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochnachmittag in Rot
Berkshire Hathaway-Aktie: "Golden Cross" deutet mögliche Wende vor Buffetts Rücktritt an
Rivian-Aktie zieht um 26 Prozent an: Reduzierter Quartalsverlust erfreut Anleger

Top-Rankings

Oktober 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Oktober 2025: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Im Oktober 2025 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen L ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Rohstoffe im Oktober 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
23:16 ROUNDUP/'Nicht gut genug': BVB verliert in Manchester
22:57 SPORT/Haaland, Foden und Co. zu stark: BVB verliert in Manchester
22:49 ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Vonovia auf 36 Euro - 'Overweight'
22:40 ROUNDUP 2/Aktien New York Schluss: Dow macht Vortagesverlust wett
22:31 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow macht Vortagesverlust wett
22:16 Aktien New York Schluss: Dow macht Vortagesverlust wett
21:54 Selenskyj: Mehr internationale Hilfe für Energienetz nötig
21:47 GNW-News: Axi nimmt an der Jeddah Fintech Week 2025 teil
21:34 ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Nordea auf 'Buy' - Ziel 16,70 Euro
21:23 ROUNDUP 2/Trump nach Wahlabend: nicht gut für die Republikaner