thyssenkrupp 9.00 CHF -19.36% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Thyssenkrupp nach der TKMS-Abspaltung von 11 auf 10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Dirk Schlamp sprach in einer am Montag vorliegenden Studie von einer erfolgreichen Abspaltung, die die Transparenz im Konzern erhöhe und verborgene Werte sichtbar mache. Die TKMS-Aktie habe sich deutlich über ihre Erstnotiz hinaus entwickelt und bestätige damit die sehr positive Marktaufnahme./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 15:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 15:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.