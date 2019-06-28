Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’622 -0.2%  SPI 17’351 -0.1%  Dow 46’560 0.8%  DAX 24’285 1.9%  Euro 0.9230 -0.2%  EStoxx50 5’686 1.4%  Gold 4’348 2.3%  Bitcoin 88’088 2.2%  Dollar 0.7915 -0.1%  Öl 60.9 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Nach Trump-Auswirkungen: Novo Nordisk-Aktie startet stärker in die Woche
Zurückhaltung bei Investoren - NEL ASA-Aktie setzt Talfahrt fort
Tesla-Aktie im Fokus: Warum Elon Musk selbst bei Rückschlägen verdienen könnte
Kryptokurse am Montagnachmittag
Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT: Nach Kurseinbruch jetzt wieder im Aufwind?
Suche...

thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001

14.17
CHF
0.06
CHF
0.43 %
28.06.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.10.2025 15:49:29

thyssenkrupp Halten

thyssenkrupp
9.00 CHF -19.36%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Thyssenkrupp nach der TKMS-Abspaltung von 11 auf 10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Dirk Schlamp sprach in einer am Montag vorliegenden Studie von einer erfolgreichen Abspaltung, die die Transparenz im Konzern erhöhe und verborgene Werte sichtbar mache. Die TKMS-Aktie habe sich deutlich über ihre Erstnotiz hinaus entwickelt und bestätige damit die sehr positive Marktaufnahme./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 15:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 15:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Halten
Unternehmen:
thyssenkrupp AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
9.65 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
9.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Dirk Schlamp 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten