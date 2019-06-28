thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001
14.17CHF
0.06CHF
0.43 %
28.06.2019
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
20.10.2025 15:49:29
thyssenkrupp Halten
thyssenkrupp
9.00 CHF -19.36%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Thyssenkrupp nach der TKMS-Abspaltung von 11 auf 10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Dirk Schlamp sprach in einer am Montag vorliegenden Studie von einer erfolgreichen Abspaltung, die die Transparenz im Konzern erhöhe und verborgene Werte sichtbar mache. Die TKMS-Aktie habe sich deutlich über ihre Erstnotiz hinaus entwickelt und bestätige damit die sehr positive Marktaufnahme./rob/tih/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 15:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 15:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Halten
|
Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
9.65 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
9.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Dirk Schlamp
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse