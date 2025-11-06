Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’364 0.5%  SPI 17’085 0.3%  Dow 47’311 0.5%  DAX 24’050 0.4%  Euro 0.9307 0.0%  EStoxx50 5’669 0.2%  Gold 3’979 1.2%  Bitcoin 84’067 2.1%  Dollar 0.8101 0.0%  Öl 63.5 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Swiss Re12688156Holcim1221405Partners Group2460882Novo Nordisk129508879Novartis1200526ABB1222171Luzerner Kantonalbank125293061
Top News
AppLovin-Aktie: Deutsche Bank sieht beträchtliches Kurspotenzial und gibt Kaufempfehlung aus.
NVIDIA-Aktie: Höhenflug geht weiter - Diese Szenarien bestimmen die Zukunft des KI-Marktführers
Rivian-Aktie in Turbulenzen: Analyst sieht deutliche Gefahr - Kursziel impliziert deutlichen Rückgang
Ausblick: RATIONAL öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Ausblick: GEA öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Suche...
Plus500 Depot
Verkaufsdruck 06.11.2025 03:43:48

Rivian-Aktie in Turbulenzen: Analyst sieht deutliche Gefahr - Kursziel impliziert deutlichen Rückgang

Rivian-Aktie in Turbulenzen: Analyst sieht deutliche Gefahr - Kursziel impliziert deutlichen Rückgang

Die schwierige Phase des US-Elektroautobauers Rivian nimmt kein Ende. Ein Analyst warnt nun vor einbrechenden Kursen. Die Gründe dafür sind vielseitig.

• Mizuho-Analyst Vijay Rakesh erwartet weiteren Kursrückgang von über 20 Prozent
• Rivian senkt Absatzprognose für 2025 auf maximal 43'500 Fahrzeuge
• Entlassungen, schwache Nachfrage und politischer Gegenwind belasten

Analyst warnt vor deutlichem Rückschlag

Wie aus einem Bericht von MarketWatch hervorgeht, sieht Mizuho-Analyst Vijay Rakesh ein erhebliches Abwärtspotenzial bei der Rivian-Aktie. Der Kurs könnte um mehr als 20 Prozent nachgeben, da sich die Umsatz- und Absatzperspektiven des Unternehmens zunehmend eintrüben. Die Produktionsprognosen wurden gesenkt, während der Markt für Elektrofahrzeuge insgesamt an Dynamik verliert.

Zuletzt kosteten Rivian-Anteilsscheine an der NASDAQ 13,19 US-Dollar und liegen damit seit Jahresbeginn leicht im Minus. Laut TipRanks bewerten derzeit 22 Analysten die Aktie, davon sieben mit "Kaufen", zehn mit "Halten" und fünf mit "Verkaufen". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 13,69 US-Dollar - also nur leicht über dem aktuellen Kursniveau (Stand: 3. November 2025).

Prognosesenkung schürt Zweifel am Wachstum

In einer offiziellen Mitteilung rechnet Rivian im laufenden Jahr nur noch mit 41'500 bis 43'500 ausgelieferten Fahrzeugen. Das entspricht einem Rückgang von rund 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit hat das Unternehmen seine Erwartungen bereits mehrfach nach unten korrigiert. Noch zu Jahresbeginn hatte Rivian zwischen 46'000 und 51'000 Auslieferungen in Aussicht gestellt.

Begründet wird die Kürzung mit veränderten Rahmenbedingungen: Neue Zölle, wechselnde Handelspolitik unter der Trump-Regierung und eine abnehmende Konsumbereitschaft bei E-Autos. Parallel dazu investiert Rivian weiter massiv in neue Modelle wie den R2-SUV sowie in den Ausbau seiner Werke in Illinois und Georgia. Laut MarketWatch sorgt diese Diskrepanz zwischen hohen Kosten und nachlassendem Absatz für zunehmende Skepsis am Markt.

Kostendruck zwingt Rivian zum Sparen

Auch auf der Kostenseite steht das Unternehmen unter Druck: Nach Informationen von CNBC will Rivian rund 600 Stellen abbauen, was etwa 4,5 Prozent der Belegschaft entspricht. Betroffen sind vor allem Bereiche wie Marketing, Vertrieb und Fahrzeugbetrieb. CEO RJ Scaringe erklärte die Entscheidung als notwendig, um den Betrieb effizienter aufzustellen und das Unternehmen auf langfristige Profitabilität vorzubereiten.

Im dritten Quartal lieferte Rivian laut CNBC zwar 13.201 Fahrzeuge aus, ein Anstieg um gut 30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Doch die Verluste bleiben hoch: Im zweiten Quartal belief sich das Minus auf rund 1,1 Milliarden US-Dollar. Analysten sehen die Entlassungen als Signal, dass Rivian Kosten senken muss, um die ambitionierten Produktionsziele künftig erreichen zu können.

Einschätzungen bleiben gemischt

Ein Blick auf die Finanzdaten zeigt ein widersprüchliches Bild. Laut Zacks Equity Research dürfte Rivian im dritten Quartal 2025 einen Umsatz von rund 1,46 Milliarden US-Dollar erzielt haben - ein Plus von über 60 Prozent im Jahresvergleich. Vor allem die Software- und Servicesparte profitierte von einer Kooperation mit Volkswagen, die zusätzliche Erlöse einbrachte.

Trotz dieser Fortschritte bleibt das Unternehmen tief in den roten Zahlen. Die Analystenmeinungen gehen indes auseinander: Einige sehen in Rivians neuen Modellen und Partnerschaften langfristige Chancen, andere fürchten eine zu hohe Kapitalabhängigkeit und zu wenig Nachfrage.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Tesla-Aktie: Tesla nimmt Entwicklung günstiger E-Autos wieder auf
Rivian-Aktie in Grün: Reduzierter Quartalsverlust erfreut Anleger
Top 5 der Autoindustrie: BYD-Aktie als heißer Tesla-Konkurrent

Bildquelle: David Becker/Getty Images,Michael Vi / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: KLA-Tencor, Applied Materials, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ KLA-Tencor
NEU✅ Applied Materials
NEU✅ Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

inklusive Rebalancing:
❌ Manhattan Associates Inc
❌ Euronext N.V.
❌ Intercontinental Exchange

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: KLA-Tencor, Applied Materials, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

05.11.25 Anleger schichten in Sicherheit um
05.11.25 SG-Marktüberblick: 05.11.2025
05.11.25 3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: KLA-Tencor, Applied Materials, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mit François Bloch
05.11.25 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Verluste eingedämmt, aber…
04.11.25 Logo WHS Trading-Chancen im turbulenten Markt | Live im Chart erklärt
04.11.25 Julius Bär: 9.50% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Mercedes-Benz Group AG
04.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Richemont, Geberit
30.10.25 Rohstoffmärkte im Wirbelwind der Weltpolitik
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’875.03 19.38 B1LSOU
Short 13’127.48 13.83 BDGS0U
Short 13’607.10 8.98 SPZB3U
SMI-Kurs: 12’363.53 05.11.2025 17:30:08
Long 11’849.46 19.23 S69BTU
Long 11’587.75 13.67 BXGS2U
Long 11’113.06 8.98 SEEBPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Novo Nordisk-Aktie in Rot: Weniger Gewinn - Umsatzplus unter den Erwartungen
Almonty Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
RENK Aktie News: RENK wird am Mittwochmittag ausgebremst
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Solana Kurs Prognose: Nach schwachem Oktober konzentrieren sich Anleger schon auf das Jahr 2026
HENSOLDT Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von HENSOLDT
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag mit Kursabschlägen
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochnachmittag in Rot
Berkshire Hathaway-Aktie: "Golden Cross" deutet mögliche Wende vor Buffetts Rücktritt an
Rivian-Aktie zieht um 26 Prozent an: Reduzierter Quartalsverlust erfreut Anleger

Top-Rankings

Oktober 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Oktober 2025: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Im Oktober 2025 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen L ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Rohstoffe im Oktober 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
23:16 ROUNDUP/'Nicht gut genug': BVB verliert in Manchester
22:57 SPORT/Haaland, Foden und Co. zu stark: BVB verliert in Manchester
22:49 ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Vonovia auf 36 Euro - 'Overweight'
22:40 ROUNDUP 2/Aktien New York Schluss: Dow macht Vortagesverlust wett
22:31 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow macht Vortagesverlust wett
22:16 Aktien New York Schluss: Dow macht Vortagesverlust wett
21:54 Selenskyj: Mehr internationale Hilfe für Energienetz nötig
21:47 GNW-News: Axi nimmt an der Jeddah Fintech Week 2025 teil
21:34 ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Nordea auf 'Buy' - Ziel 16,70 Euro
21:23 ROUNDUP 2/Trump nach Wahlabend: nicht gut für die Republikaner