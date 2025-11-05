Börse Frankfurt: MDAX liegt am Nachmittag im Minus

Am Mittwoch sinkt der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0.19 Prozent auf 29’371.45 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 344.735 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0.422 Prozent tiefer bei 29’303.37 Punkten, nach 29’427.53 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 29’435.20 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 29’236.99 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 1.38 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wies der MDAX einen Stand von 30’936.49 Punkten auf. Der MDAX notierte noch vor drei Monaten, am 05.08.2025, bei 30’824.66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2024, betrug der MDAX-Kurs 26’566.72 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 14.20 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 31’754.30 Punkten. Bei 23’135.20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell AIXTRON SE (+ 7.99 Prozent auf 16.96 EUR), CTS Eventim (+ 4.05 Prozent auf 79.60 EUR), TRATON (+ 2.94 Prozent auf 28.00 EUR), Porsche vz (+ 2.53 Prozent auf 45.79 EUR) und Nordex (+ 2.31 Prozent auf 26.60 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen HelloFresh (-8.54 Prozent auf 6.32 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-5.40 Prozent auf 61.30 EUR), PUMA SE (-3.29 Prozent auf 16.92 EUR), TeamViewer (-2.80 Prozent auf 5.90 EUR) und thyssenkrupp (-2.25 Prozent auf 9.20 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die HelloFresh-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 1’838’749 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 40.089 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

MDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Im MDAX weist die TUI-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die RTL-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 17.35 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch