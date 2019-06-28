FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Thyssenkrupp nach der Abspaltung von TKMS von 11,50 auf 10,00 Euro angepasst und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Börsenstart des Marinebereichs mit einem Börsenwert von zeitweise mehr als 6 Milliarden Euro - und damit über dem des Thyssenkrupp-Konzerns - habe wohl die allermeisten überrascht, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Dies sei aber ein Beleg dafür, dass die Eigenständigkeit der Kronjuwelen des Konzerns genau der richtige Schritt zum idealen Zeitpunkt gewesen sei./ag/gl;