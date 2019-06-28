thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001
14.17CHF
0.06CHF
0.43 %
28.06.2019
SWX
20.10.2025 20:17:52
thyssenkrupp Hold
thyssenkrupp
9.00 CHF -19.36%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Hold" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Die Abspaltung des Industriekonzerns, Deutschlands größter Marineschiffbauer TKMS
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 13:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 13:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Hold
Unternehmen:
thyssenkrupp AG
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
11.50 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
9.66 €
Abst. Kursziel*:
19.10%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
9.72 €
Abst. Kursziel aktuell:
18.26%
Analyst Name::
Tommaso Castello
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu thyssenkrupp AG
17:58
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.ch)
15:58
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX klettert nachmittags (finanzen.ch)
12:36
|Marineschiffbauer TKMS legt fulminanten Börsenstart hin (AWP)
12:26
|MDAX aktuell: MDAX bewegt sich im Plus (finanzen.ch)
10:39
|Thyssenkrupp-Tochter TKMS: Marinewerft startet erfolgreich an der Börse (Spiegel Online)
10:39
|TKMS: Thyssenkrupp-Tochter startet mit Bewertung von 5,3 Milliarden Euro an der Börse (Spiegel Online)
09:28