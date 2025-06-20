Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939
2.88CHF
0.05CHF
1.84 %
20.06.2025
09.09.2025 09:38:58
Aroundtown SA Neutral
Aroundtown
2.88 CHF 1.84%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Aroundtown bei unverändertem Kursziel von 3,20 Euro von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Jonathan Kownator begründete dies am Montagabend in seiner Branchenanalyse mit dem guten Lauf der Aktien. Insgesamt bleibt er aber optimistisch für den europäischen Immobiliensektor und bestätigt unter anderem seine Kaufempfehlungen für Vonovia und Grand City./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 19:49 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Aroundtown SA
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
3.20 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
3.34 €
Abst. Kursziel*:
-4.19%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
3.29 €
Abst. Kursziel aktuell:
-2.62%
Analyst Name::
Jonathan Kownator
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Aroundtown SA
05.09.25
|Optimismus in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
04.09.25
|MDAX-Titel Aroundtown SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aroundtown SA von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
04.09.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.ch)
02.09.25
|MDAX-Handel aktuell: So performt der MDAX am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
01.09.25
|Freundlicher Handel: So bewegt sich der MDAX am Montagnachmittag (finanzen.ch)
01.09.25
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen zu (finanzen.ch)
31.08.25
|So stuften die Analysten die Aroundtown SA-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
28.08.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Aroundtown SA
Aktien in diesem Artikel
|Aroundtown SA
|2.88
|1.84%
