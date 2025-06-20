Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939

2.88
CHF
0.05
CHF
1.84 %
20.06.2025
BRXC
09.09.2025

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Aroundtown bei unverändertem Kursziel von 3,20 Euro von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Jonathan Kownator begründete dies am Montagabend in seiner Branchenanalyse mit dem guten Lauf der Aktien. Insgesamt bleibt er aber optimistisch für den europäischen Immobiliensektor und bestätigt unter anderem seine Kaufempfehlungen für Vonovia und Grand City./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 19:49 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Aroundtown SA Neutral
Unternehmen:
Aroundtown SA 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
3.20 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
3.34 € 		Abst. Kursziel*:
-4.19%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
3.29 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2.62%
Analyst Name::
Jonathan Kownator 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

