Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939

2.93
CHF
0.04
CHF
1.39 %
17:29:58
BRXC
Aroundtown SA Hold

Aroundtown
2.92 CHF 1.39%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Aroundtown von 3,80 auf 4 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Finanzprofil des Immobilienunternehmens verbessere sich weiter, erwähnte Analyst Kai Klose in einer am Montag vorliegenden Studie in einer Nachbetrachtung einer Roadshow./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 07:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Aroundtown SA Hold
Unternehmen:
Aroundtown SA 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
4.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
3.14 € 		Abst. Kursziel*:
27.23%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
3.16 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26.58%
Analyst Name::
Kai Klose 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

