26.11.2025 10:39:48

Aroundtown SA Hold

Aroundtown
2.83 CHF -4.36%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Aroundtown nach Neunmonatszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 4 Euro belassen. Die wichtigsten Finanzkennziffern des Gewerbeimmobilien-Spezialisten lägen nahe bei seinen Schätzungen, schrieb Kai Klose am Mittwoch. Er sehe Aroundtown weiter auf einem guten Weg zu den erwartungsgemäß bestätigten Jahreszielen./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 08:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Aroundtown SA Hold
Unternehmen:
Aroundtown SA 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
4.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
3.00 € 		Abst. Kursziel*:
33.16%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
3.03 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31.93%
Analyst Name::
Kai Klose 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse