Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939
2.83CHF
-0.13CHF
-4.36 %
12:54:49
26.11.2025 10:39:48
Aroundtown SA Hold
Aroundtown
2.83 CHF -4.36%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Aroundtown nach Neunmonatszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 4 Euro belassen. Die wichtigsten Finanzkennziffern des Gewerbeimmobilien-Spezialisten lägen nahe bei seinen Schätzungen, schrieb Kai Klose am Mittwoch. Er sehe Aroundtown weiter auf einem guten Weg zu den erwartungsgemäß bestätigten Jahreszielen./rob/gl/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 08:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Aroundtown SA
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
4.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
3.00 €
|
Abst. Kursziel*:
33.16%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
3.03 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.93%
|
Analyst Name::
Kai Klose
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
