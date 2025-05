NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Aroundtown nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2 Euro belassen. Der Gewerbeimmobilien-Spezialist habe bei der wichtigen operativen Branchenkennzahl FFO praktisch wie vor einem Jahr abgeschnitten und den Jahresausblick bestätigt, schrieb Stephanie Dossmann am Mittwoch in einer vorliegenden Studie. Eine Dividende werde wie schon erwartet das dritte Jahr in Folge nicht ausgeschüttet./gl/mne;